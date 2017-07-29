【中央網路報】

嘉義縣炙熱靈魂美術名家聯展7月29日在民雄表演藝術中心開展，此次邀請4位重量級在地藝術大師黃耀堂、林洸沂、蕭世瓊和翁瑞崇進行展出，其中以獨特「烙畫」為創作媒材的翁瑞崇，今年受到日本肯定，作品「將藝攝魂」榮獲2017年日本烙畫大賽金賞獎受到關注，翁瑞崇於29日表演藝術中心的記者會上，準備烙畫工具邀請縣長張花冠一同作畫，感受獨一無二的創作體驗。「炙熱靈魂 美術名家聯展」今年已邁向第4年，此次主題名為「諸羅新藝象」，展出內容包含抽象畫、藝術書法、交趾陶及烙畫4種類型作品，從7月29日到9月3日，為期一個多月時間，讓在地民眾能看到更豐富多元的設計創作，為給予在地藝術家們高度肯定與支持，29日記者會上張花冠、議員詹金繪、林秀琴等來賓實際了解藝術家們對地方的創作情感、理念與核心價值，張花冠強調，嘉義有許多厲害的藝術家及創作，將在地特色發揮淋漓盡致。張花冠指出，此次展出的4位藝術家當中，黃耀堂是相當有名的抽象畫藝術大師，擅長以西方抽象的語彙，加入東方繪畫的情調，林洸沂的交趾陶創作造形敦厚獨特，釉色運用精美，作品看起來活靈活現，蕭世瓊將書法與藝術融合，透過嘗試章法與字型的改變，進而轉化成創作的能量，第4位藝術家翁瑞崇相當不簡單，非美術科班出身，2013年首度接觸烙畫後，憑潛心創作和學習下，榮獲日本2016年及2017年烙畫大賽的大獎肯定。嘉義縣文化基金會執行長趙麗娜說，從2014年開始基金會就與遠東集團徐元智紀念基金會一同合作，陸續邀請10多位旅外及在地的嘉義籍藝術大師參與展出，不僅是嘉義縣年度藝文盛事，成果亦深獲好評，歡迎大家撥空前來看展，參與嘉義年度藝術盛會。(宋其佳報導)