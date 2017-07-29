農委會公布土石流警戒 紅色警戒14條全在屏東NOWnews今日新聞 (2017-07-29 20:29)
尼莎颱風超大豪雨狂炸屏東，造成屏東縣內多處淹水，農委會今（29）日晚間發布最新土石流警戒預報，目前共有14條紅色警戒，全部都在屏東縣，包括兩鄉鎮、9村里；黃色警戒則有633條，遍布全台各縣市，僅基隆市、台北市、彰化縣除外。
根據行政院農委會晚間6時30分所發布最新土石流警戒資料顯示，紅色警戒共計14條，均落在屏東縣內，分布在2鄉鎮、9村里，分別為來義鄉丹林村、文樂村、來義村、古樓村、義林村、望嘉村，以及春日鄉力里村、歸崇村和古華村等。
黃色警戒部份多達663條，分布於14縣、39鄉鎮及229村，包括宜蘭縣、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣和花蓮縣等。
農委會提醒，若為紅色警戒地區，地方政府應依災害防救法規定，進行勸告或強制其撤離，並作適當安置；黃色警戒區域，地方政府則要依法進行疏散避難勸告。
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