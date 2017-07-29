▲小貓撒嬌磨蹭，貓媽媽淡定不理會。（圖／翻攝自臉書）

小孩們總是相當愛黏在媽媽身旁，有時一發現媽媽離開，甚至還會開始大哭大鬧。而國外一隻貓咪也是如此，不斷對著媽媽磨蹭撒嬌，但媽媽卻十分淡定，完全不給予小孩回應，畫面可以說是相當逗趣。

臉書專頁「Happy Cats」分享這段影片，影片中可見，這隻小貓對著媽媽撒嬌，一下用臉磨蹭，一下又伸出小手輕推媽媽，似乎是想要媽媽起身跟牠一起玩耍，但媽媽依然維持同個姿勢，甚至不看小貓一眼，最後小貓只好自討無趣離開現場。

影片逗得網友哈哈大笑，紛紛留言「當你才剛剛坐下，小孩就開始煩你的模樣」、「貓媽媽快點陪牠玩啦」、「貓媽媽：只要我不理你，你等等就會離開了」、「媽媽想要好好休息一下」、「媽媽：我累了，你快走開」、「多麼可愛的畫面」。