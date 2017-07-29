專技及驗光生考試順延一天中央社 (2017-07-29 20:47)
（中央社記者王淑芬高雄29日電）106年專技考試，因受尼莎颱風影響，7月30日的考試日程順延至7月31日。另原定明天在高雄師大附中舉行的驗光生考試，也因颱風順延，不過31日的考場改到三信家商，務必留意。
高雄市人事處代發通知，106年專技考試，因受尼莎颱風影響，7月30日舉行的考試日程順延至7月31日，請應考生務必留意因颱風停課，考試時間順延一天。
也是明天要舉行的驗光生考試（編號8401至8422試場），因颱風延後一天，不過31日的考場將改到三信家商，地點在高雄市苓雅區三多一路186號，請考生務必留意試場更改訊息。1060729
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