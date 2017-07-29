【楊以諾 苗栗】

尼莎颱風來襲，苗栗縣公館鄉的棗農一大早就開始雇工採收紅棗，希望減少損失，而目前也是水梨的產季，不過，梨農表示，為了品質控管不會搶收，農民看天吃飯，一切只能聽天由命。

公館鄉的棗農一早就十分忙碌，忙著採收紅棗，因為光是前天下午的大雨，紅棗就已出現裂果，擔心颱風會造成更嚴重的損失，只好先將熟成的果實，盡量採收。

棗農 吳文欽：「颱風來沒辦法，要採啊，這個成熟的就要採起來，裂的都要採，不然爛掉了損失很大。」

而大湖鄉的梨農，則是趁著颱風來襲前積極巡視果園，梨農指出，為了品質管控，水梨一定要熟成才能採收，就算颱風來也不搶收。

梨農 徐源和：「熟的我們按照它的天數，一定差不多210天左右，7個月。(如果還沒成熟颱風來怎麼辦，要不要搶收起來？)不要。」

果農靠天吃飯，紅棗、水梨沒熟成就搶收，甜度、果肉口感都會受到影響，農民只能趁著颱風來襲前，趕緊採收已熟成的果實，將風災損失降到最低。