【黃文垚 新竹新埔】

每年7月是高接梨盛產季節，新竹縣新埔鎮農會今天在產業交流中心，舉辦水梨產業文化展售會，協助農民促銷水梨，農會則表示，會依照原訂規畫進行，是考慮到水梨存放問題，而颱風即將來臨，果農們也忙著採收高接梨，希望能夠減少損失。

南平社區神農花鼓隊為水梨產業文化展售會，炒熱現場氣氛，新埔農會表示，目前盛產的高接梨品種，是以豐水梨，和市場說的蜜雪梨為主，綠皮的外觀，就像似青蘋果一樣，但果肉的細嫩，並具有高甜度，因此受到消費者青睞。

民眾 詹先生：「我每年水梨節，我都會帶我媽媽一起過來，我媽媽也非常喜歡吃水梨，她說新埔水梨，好吃又甜，水分又多。」

新埔農會總幹事 曾庭熙：「最主要已經將成熟的水梨，全(採摘)下樹，所以說辦這個活動，籌畫非常地久，是說讓農民一個機會 一個平台，將他的水梨賣給消費者，不然再等到下個禮拜會太成熟，就會沒有水梨可以賣了，所以活動決定辦下去。」

除了水梨展售促銷之外，果農們也忙著，將剛採收的水梨，檢查外觀是否損傷，並進行分級包裝，對於颱風來襲，果農也無奈，只希望能夠搶收水梨。

果農 彭義雄：「吃不得的也沒辦法，採收就採收了，風吹下來掉了就損失沒了，不是說明天就有，只能等明年才會有，像這樣種水梨非常難，所以說不成熟掉(採摘)下來，只能丟掉沒辦法，若要吃太硬也還沒能吃。」

果農表示，目前豐水梨和蜜雪梨品種，已接近產量尾聲，因此緊接著新興梨，還需要1個星期就可成熟，祈禱颱風的風力不要太強，造成水梨碰撞受傷，而農會則表示，若新竹縣政府宣布停止上班上課時，為了果農和民眾的安全考量，將會停止水梨展售會。