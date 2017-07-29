【李新隆 台中東勢】

為提供都會區民眾有機會體驗農村生活，台中市東勢區農會與梨農合作辦理高接梨認養，獲得民眾及企業熱烈回響，現在正值高接梨採收期，農會特別舉辦「果樹認養慶豐收」活動，讓認養人當一日農夫，體驗採果的樂趣。

在梨農的指導下，民眾親手摘下自己認養的高接梨，這樣的感覺既新鮮又有趣，就算是流了滿身大汗，民眾依然玩興不減，恨不得將樹上的梨子全部帶回家。

認養人 王先生：「覺得效果還不錯，所以才會年年來認養，希望大家能夠共同來認養，幫助我們的果農。」

遊客 劉小姐：「體驗一下農民的生活，因為現在在都市太無趣了。」

東勢農會辦理梨樹認養，今年已經是第8年，以往都是在石角山區辦理，今年活動改推中嵙山區，藉此讓農業旅遊路線再擴大。

梨之鄉休閒觀光發展協會總幹事 葉泰竹：「今年認養20幾棵，但採果的是全家人來，所以很熱鬧，有1、2百人在果園裡採果，其中還有散客。」

台中市觀光旅遊局局長 陳盛山：「從產地一路到餐桌，這個是這2年來，市府在觀光一直在推動的主題，現在也引起了，所有在亞洲地區裡面，特別是都會型的觀光客來講，他們對這個產品也非常的重視。」

而面對中颱尼莎來勢洶洶，梨農也趕在颱風之前，盡可能的將梨子採收下來，以減少損失。

梨農 吳先生：「如果來了我的受損最大，我還沒採，這樣搖，會折損，會受傷，會掉。」

東勢區農會表示，目前高接梨有8成已經採收，剩下2成梨穗較晚嫁接的，可能還要10天才能採收完畢，如今颱風來襲，勢必會影響梨農的收成。