黃縣長主持尼莎颱風災害應變中心會報 感謝各單位協助預防性撤離 希持續關注颱風動態與準備



(中央社訊息服務20170729 17:19:18)台東縣長黃健庭特別於今（29）日視察應變中心，並主持第二次工作會報，瞭解災害應變中心各單位對於颱風的相關防範應變工作，黃縣長感謝警消國軍及民政單位積極完成協助民眾預防性撤離工作，並指示持續提高警覺，對於近山、雨量比較集中的村落更要提高戒備，期盼災損能降到最低。



尼莎颱風應變中心工作會報於今日下午3時召開，由指揮官黃健庭縣長主持，行政院東部聯合服務中心副執行長田永彥、陸軍台東地區指揮部指揮官余劍鋒將軍、台東縣後備指揮部指揮官吳國良及縣府主管與所有編組單位主管及代表參與，並逐一說明目前防災救災準備情況、預置兵力狀況及相關氣象、土石流災害與警戒。



各單位的報告，目前已開設2處收容所，共收容44人、發佈土石流潛勢溪流共32條發布黃色警戒，共2個鄉鎮市(大武鄉、延平鄉)10個村進入警戒狀態，延平鄉紅葉村自3點起進行預防性強制撤離動作。臺9線408K(新香蘭段)至432.5K(大鳥段)自14時10分起暫時封閉道路，為便利農產運輸，大武警分局派遣警力採南(新香蘭)北(大鳥)30分鐘輪放通行。



在工作指示上黃縣長表示，從剛剛各單位的報告說明，相信大家整備狀況已提升為最高警戒，雖颱風路線已經以北移的情況，不過，變數可能還是相當大，還請持續提高警覺，尤其是颱風中心登陸後，轉回風向可能在南迴地區造成豪大雨情況，另外海端鄉與延平鄉也屬於降雨集中的地區，也需要提高戒備。



依據資料分析，要特別感謝自昨天晚上到今天上午執行預防性撤離的民政處、國軍、消防、警察同仁，不過，還是有部份鄉鎮或村落仍持觀望的態度，我們對於水保單位與應變中心建議疏散撤離名單不遺餘力執行，故提供的撤離名單不得馬虎，但就算是白忙一場也沒關係，總是比較安心，畢竟料敵從寬，提前準備防範工作，希望災害降到最低，至於明天是否停班課，縣府會以晚間最後一報的氣象資料研判後決定。



訊息來源：台東縣政府



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