溫昇豪、夏如芝高雄夢時代Lojel行李箱一日店長，粉絲擠爆旗艦店



(中央社訊息服務20170729 17:09:25)LOJEL台灣首間旗艦店，高雄夢時代盛大開幕，溫昇豪、夏如芝一日店長與粉絲暢談旅遊經。



LOJEL 1989年成立於日本，行銷歐洲、美加及日本等地區，為擁有近30年旅行箱設計歷史的國際行李箱品牌。7月29日LOJEL台灣首間旗艦店在高雄夢時代購物中心盛大開幕，藝人溫昇豪、夏如芝擔任一日店長，暢談各自挑選行李箱及旅遊經驗，也與現場民眾PK行李箱收納，2人另抽出登機箱、後背包、澳門來回機票等大獎，氣氛熱絡。



溫昇豪和夏如芝擔任LOJEL旗艦店一日店長，夏如芝分享自己挑選行李箱4個要點：實用、耐用、輕便、外型，她推薦LOJEL的行李箱Cubo，因為是上蓋式的，過機場海關的時候，不需要把行李箱整個攤開，只要拉開拉鍊，就可以抽出筆電或Ipad，行李箱也不會被看光光；溫昇豪因為很常出國，挑選行李箱會看是長程還是短程選擇大小。



夏如芝、溫昇豪也在現場和民眾玩行李箱收納遊戲，夏如芝和媽媽粉絲PK 3分鐘行李箱收納，媽媽1分鐘完成，夏如芝在最後3秒採線完成，還被溫昇豪笑說：「收的像狗啃。」她開玩笑說：「媽媽不愧是媽媽，很厲害，我未來的老公請放心，我不會離家出走，因為我行李收很慢，還沒收完就被你抓住。」溫昇豪和幸運姓男粉絲PK，快手快腳很快就收完，還幫忙粉絲一起整理，超暖男。



品牌理念「旅行者的堅持」LOJEL成立於1989年，品牌源自於日本，為擁有近30年旅行箱設計生產歷史的品牌。為了加強品牌知名度及形象，在2013年經歷品牌重塑，從亞洲各國為起點，在歐洲、北美、中美洲、大洋洲、日本、東南亞及中東等地區，共35國家，600多間店舖販售，至今已成為國際旅行用品品牌，未來將致力提供最多元，最時尚與最高品質的旅行用品品牌。



LOJEL品牌理念來自於文化基於對創新及實驗的熱愛，設計師透過旅行拓展視野，以「旅行者的堅持」作為設計特徵。在細膩洞察市場需求的同時，能夠對商品的開發及完善做出迅速的對應。而在堅持品質的同時，持續追求人性化設計、機能性以及創新技術。



旗艦店設計風格：城市青春2016年8月，LOJEL旅遊用品精品店與加拿大知名的建築師Jonathan Kan將冒險精神和啟發轉化為具體形式，設計師的概念：「LOJEL風格靈感來自於Urban Youth(城市青春)風格就如同非常流行的跑酷文化，我們重新想像群眾與城市的互動因而發想此店鋪裝修風格。」香港和雅加達旗艦店店鋪風格已在去年驚豔世界，2017年台灣首家旗艦店開幕，再一次驚豔世界。



LOJEL設計總監Kenzo Yoneno表示，旅遊的一部分即是用全新的角度去看待與發掘這個世界。同樣的，店內設計是以全新和意想不到的方式描繪旅行用品，讓遊客充分體會到LOJEL努力創造的獨特設計。



LOJEL一直以來總是能與全球各地時尚與有品味的旅行者信念一致，而LOJEL也致力於將每位消費者當作一個獨特的個體。隨著品牌將產品風格與相應的旅遊風格緊密相連，LOJEL的零售空間也將如此。



LOJEL產品將按照類型進行精簡，方便顧客輕鬆選擇，店鋪空間使用紡織品、軟木，結合鋁和混凝土的工業背景。溫暖的照明，搭配互動式螢幕，以旅遊文字為中心，喚醒客戶移動，探索和創建自己的角色，期望空間的設計能與旅行者共鳴並且啟發旅行的感覺，LOJEL是一個走在開發尖端的品牌，同時致力於開發更好、更與眾不同的產品。



戲劇男神溫昇豪 行李箱要求高質感耐操戲劇男神溫昇豪因拍戲及經營事業，經常出國，對行李箱需求很大，有時拍戲離家就長達數個月，因此容量大又耐操、耐摔的行李箱是他的首選，另外溫昇豪也因為經常到各國洽公，他對登機箱的質感非常要求，他表示，會選用比較好的品牌，耐用很重要，售後服務也比較完善。



夏如芝中意上蓋型設計 行李箱美觀好心情白皙美女藝人夏如芝，現主持中視節目《勇闖日本祕境》，每個月幾乎都要往返台、日兩地，但因為日本飯店房間通常很小，她又希望行李箱能夠有大容量，打開時不占用太多地板空間，她說，LOJEL有上開蓋設計的行李箱，她覺得這個設計非常貼心，另外重視行李箱外觀的她認為，行李箱外型好看，帶著出門，不論是工作或旅行，心情都會很好。



天后張惠妹、陳美鳳、藍心湄 皆為品牌愛好者LOJEL行李箱系列耐用兼具時尚，深受追求品味和功能並重的旅客歡迎；名人張惠妹、陳美鳳、藍心湄、魏德聖等人皆為品牌愛好者。另品牌



主推的4項明星商品Cubo、Groove2、Kozmos、Tago後背包系列，各有其愛好及需求者。 關於LOJEL1989年成立於日本。LOJEL行銷歐洲、美加及日本等地區，擁有超過30年旅行箱設計歷史的國際行李箱品牌。除採用德國研發Makrolon®材質以及360度的雙輪旋轉設計外，LOJEL出產的行李箱系列耐用兼且時尚，深受追求品味和功能並重的旅客歡迎。LOJEL的文化基於對創新及實驗的熱愛 去深入探索各種新想法，完善每一個細節，並創造歷久不衰的產品。品牌定位：年輕、時尚與商務。年齡定位：25~40歲。



品牌聯絡人台灣區總經理王思穎 0952500209



新聞聯絡人公關吳冠瑾 0937075328 ruby.wu@eelin.com.tw媒體總監朱梅芳 0932390637 may168@eelin.com.tw 本次旗艦店地址：統一夢時代購物中心806高雄市前鎮區中華五路789號1樓C2607-9700525



其他櫃點地址：新光三越-台北信義新天地A4110 台北市 信義區 松高路19號B1F02-27222130



太平洋SOGO-台北復興店106 台北市 大安區 忠孝東路三段300號7F02-87725964



Big City巨城購物中心(SOGO)300 新竹市 東區 中央路239號5F03-5354663



金典綠園道403 台中市 西區 健行路1049號B104-23198000 #8008



南紡夢時代購物中心701 台南市 東區 中華東路一段366號1F06-2007609



網址：http://www.lojel.com.twhttp://www.twcase-inc.com



訊息來源：伊林娛樂



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