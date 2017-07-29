中壢新明市場「新鮮第一˙明日之星」促銷活動圓滿成功!



(中央社訊息服務20170729 14:29:18)桃園市政府7/15-29日於中壢區新明公有零售市場舉辦「新鮮第一˙明日之星」天天好康大方送促銷活動，已於今日（29日）圓滿落幕。為了感謝市民踴躍參與，當日活動特別加碼送好康，包括憑DM截角送環保購物袋（前200名），消暑聖品冰涼米苔目（前100名），闖關集章再送環保餐具盒（前100名）、100元換購150元消費金再增加25個名額，精采好康活動再次吸引了市民頭家共襄盛舉。



鄭文燦市長表示，傳統市集是提供庶民消費民生必需的場域，新明市場位於交通便利的中壢區明德路上，經市府整建活化後，正逐步朝向多元化經營，透過本次促銷活動的成功，讓鄉親注意到新明市場逐漸蛻變中，經發局也預計在今年底前會逐步增設市場入口意象、攤招、監視器及遮陽、雨遮等設施，未來將提供民眾更舒適更便捷的購物環境。本次活動是新明市場整建活化後，第一次舉辦的促銷活動，活動每天都有100元換購150元的「加贈購物金」及滿百「消費抽好禮」，活動期間除了創造市場增加200萬的好業績外，同時也吸引1,300人次的市民憑「桃園市民卡」免費換購環保購物袋。鄭市長感謝市民踴躍參與活動，現場除抽出消費滿百送好禮的40吋液晶電視、洗衣機及節能小冰箱得主外，也期許新明市場內的攤商能長長久久的永續經營。



經發局朱松偉局長表示，為帶動桃園市傳統市集知名度，今年特別邀請最具潛力的新生代歌手吳孟純及網路萬人粉絲美食家-可藍共同代言，於新明市場促銷活動首度聯合登台，演唱與市集相關耳熟能詳國台語經典歌曲及推薦市場內只有在地人才知道的超高CP值美食及尚青的食材；活動當日感謝市民踴躍參與，也特別祭出加碼好康四重送，第一重：憑DM截角送環保購物袋、第二重：消暑聖品冰涼米苔目百人大請客、第三重：闖關集章再送環保餐具盒及第四重：100元換購150元消費金再增加名額，市場自一早9點起即湧現人潮，活動開場邀請知名舞蹈表演家「鍾百合」老師率領的「桃園市全民舞蹈推廣協會」，以「臺灣好」及「寶島真善美」二首曲目作為開場表演之外，舞台上也安排與市民同樂互動遊戲，活動現場人潮歡笑不斷、熱鬧非凡，當天也抽出消費滿百送好禮現場幸運得主，獲獎的幸運得主，更是眉開眼笑，直呼比消費集點換贈品更有感。



新明市場自治會呂學峰會長也表示，在酷暑的炎炎夏日，新明市場整建活化後，市場內營業時間冷氣開放，讓買菜的婆婆媽媽、大小朋友，買菜及品嚐美食時，不會再揮汗如雨，確實吸引不少消費者進入市場採購消費。市場內一樓販售商品齊全，提供各類新鮮尚青的肉品，如77攤水產攤、90號牛肉攤皆日每日產地直送、新鮮上架，還有CP值超高的伯公豆花、30年古早味粄條老店及雲南小吃之外，農委會輔導品質檢測掛保證的江夏畜牧場養生蛋，也是民眾買過、吃過的回購率數一數二知名攤位。市場二樓另有特色文創小舖及命理攤位進駐，市場提供多元化的商品服務，歡迎民眾多來探索。



經發局表示，為提高傳統市集知名度，除持續辦理「2017市集繁星計畫」市集名攤競賽之外，8月起將規劃觀光夜市一系列聯合行銷宣傳活動，更多活動資訊可至「桃園有好市」活動官網及粉絲團查詢。



桃園有好市活動網站：http://www.tygoodmarket.com.tw/、粉絲團：https://www.facebook.com/tygoodmarket/發稿單位:桃園市政府經濟發展局市場科聯絡人:林坤德(0918-805-930)聯絡電話:(03)336-6695



訊息來源：桃園市政府經濟發展局



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217946.aspx