大潭7號機第1部機組延後於今年8月上旬點火試俥



(中央社訊息服務20170729 13:48:32)針對大潭電廠7號機第1部機組未能如期於今‭(‬106‭)‬年7月底前點火試俥，台電說明，大潭電廠7號機第1部機組已於7月13日裝機完成，‭ ‬由於測試期間，機組狀況需逐項排除以確認安全，雖經加緊趕工仍未能如期供電，預計該機組於8月上旬點火試俥，台電將盡最大努力，早日達成供電使命。‬‬‬‬‬‬台電表示，大潭電廠燃氣單循環發電計畫（7號機），第一階段計畫設置兩部機組，去‭(‬105‭)‬年11月18日決標後，原規劃今年7月18日完成第1部機的點火試俥，由於受到6月初幾次豪大雨及午後強降雨干擾，對戶外施工造成影響，導致計畫進度延宕，未能如期達成點火試俥目標。‬‬



台電指出，大潭電廠7號機第1部機組於7月13日裝機完畢，目前已完成變壓器加壓、潤滑油系統及天然氣管路加壓等測試，並加緊進行點火前的最後測試工作，惟統包商奇異公司於7月22日測試時發生發電機油路馬達異常燒損，又7月25日夜間進行發電機氣密試驗時，發現油封設備密合不全，導致影響工程進度，目前已清理改善此狀況。



台電強調，將與原廠奇異施工團隊共同全力以赴，在安全基礎上加緊步伐，儘速完成大潭電廠7號機點火試俥作業。



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訊息來源：台灣電力股份有限公司



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