克利夫蘭騎士隊在詹姆斯回歸后再次成為聯盟最好的球隊之一。

騎士隊的選秀很聰明，他們選了詹姆斯，他們選了凱里歐文。若不是當時的選擇，他們可能不會有總冠軍的到來。

但是他們有時候也會很愚蠢，看看他們的這幾個選秀吧，要是選了其他人可能現在騎士的王朝已經開始了。

5.JJ希克森（2008 NBA選秀）

克利夫蘭騎士隊在2008年的時候需要一個大個子，於是選秀時選中了他，但事實證明這次選秀看走了眼，後來他去到了薩克拉門托，波特蘭，丹佛和華盛頓，都是失敗的賽季。

如果當時其實沒選擇他還有什麼選擇呢？巴圖姆，小喬丹甚至是伊巴卡都可以被他們選擇。

迪昂·維特斯（2012 NBA選秀）

當時在2012年，騎士們將迪昂·維特斯拿下，作為球隊第二名得分手，當時和歐文組成的后場還不錯，不過他想當老大，但是事實證明他沒那個能力，現在的他被認為只是一個射手而已，而騎士不選擇他就可以選擇安德烈·德拉蒙德或達米安·利拉德。這兩人有一人在騎士，騎士都可能會更強。

傑·克勞德（2012 NBA選秀）

同一年選秀，騎士隊兩次都沒選好。

因為在他身後是現在騎士的最煩的人德雷蒙德·格林，若是當時把格林帶到了騎士，那就是完全不一樣的局面了。

特里斯坦湯普森（2011年NBA選秀）

特里斯坦湯普森還可以，但是他不值現在的薪水，因為他是勒布朗·詹姆斯的忠實小弟，才有了這份大合同，他籃板搶的不錯，但他的統治力並不強，現在的他還有很多需要學習的。

看起來他其實做的不錯，也是冠軍陣容的成員，但是要是不選擇他騎士可以選擇誰？克萊、巴特勒、倫納德。

1。安東尼·本內特（2013 NBA選秀）

這個簡直沒有爭議，水貨狀元就是他！這也讓騎士成為美媒口中NBA歷史上最差的一次選秀。

這個選秀絕對沒有任何意義，而且他現在已經沒球可打了。戈伯特、字母哥、CJ麥科勒姆，選誰都比選他好。

本文來自頭條號「三個三體育」