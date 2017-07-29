7月29日，據美媒報導，NBA森林狼隊公開表態，他們不會交易安德魯-威金斯，換而言之，他們不會用安德魯-威金斯去交易騎士隊的凱里-歐文！

話說在此前，騎士隊有意今夏第四順位新秀約什-傑克遜，可在那裡太陽隊同樣也選擇了拒絕，這令球迷無法理解，為何一個正值巔峰的全明星控衛，歐文的交易價值為何顯得那麼低呢？畢竟當年騎士隊可用了2個狀元郎才換到凱文-樂福不是？

那麼，在這裏章魚說球略微分析一下，看看是否和你所想的一致？

體系

此前章魚曾寫過，歐文可以成為絕對的核心，他確實也想成為老大，整支球隊都為他配置陣容，他可以打出令人期待的狀態！

可現實是，很少有球隊願意這樣去做，就拿太陽隊、森林狼隊、雄鹿隊、熱火隊來說，他們都有著自己的核心體系，布克、唐斯、字母哥、白邊，他們不缺核心球員，他們只是缺少一些配置罷了。。

當對方用配置的價格來報價潛在的絕對核心，落差就在所難免！

能力

歐文是一個華麗的進攻手，曼巴精神讓他可以成為球隊的絕對殺手！

可是，當我們對比保羅-喬治或者吉米-巴特勒的時候你就會發現，歐文能做的，他們也能做，而他們能做得，歐文近乎都做不到（比如防守），這不同位置對比或許有些牽強，畢竟小前鋒和控衛是不一樣的，那麼我們不妨看看當年的詹姆斯-哈登？

在雷霆隊最後一年的哈登，他的攻防效率為125+105，而歐文上賽季的攻防效率只有116+112（防守效率值越低越好），當年的哈登算得上是老三，這準備離開雷霆隊的哈登，他只從火箭隊換來了凱文-馬丁（17分+2籃板+2助攻）、傑里米-蘭姆（第12順位）以及選秀權。。。

當然，哈登當年並沒有打出成色，他只是第六人，而歐文是首發，他在總決賽證明過自己，可這能力帶來的價值，似乎並沒有球迷所想的那麼高，他的價值確實被球迷所高估！

打劫

交易流言真真假假，實際上在得到官方報價之前，這些的可信度並不是非常高！但是打劫，在這裡是在所難免！

眾所周知，歐文不想和勒布朗-詹姆斯一起打球，他想離開騎士隊，他不想和騎士隊管理層溝通，這是致命的情況，他逼著騎士隊交易自己。。

有奇貨可居自然也有爛在手裡，而在這期間騎士隊是被動的，他們無法忽視詹皇的意見，詹皇有否決權，他下賽季可以離開，在這時候不處理掉歐文，明夏或許就是人去樓空！

換你做總經理，你會不會去打劫？

所以歐文的交易價值並不是那麼高，這再加上騎士隊的現狀，他們實際收到的報價或許比流言中的還要低！

超20支球隊有意卻只有6支球隊報價，這裏已經可以說明很多問題， 歐文的行情看漲，價格卻沒有隨之上漲。。。

章魚說了這麼多，那麼這問題就來了：你認為歐文最後到底能換到啥？他給騎士隊帶來的價值，那是否會超越馬丁+蘭姆+選秀權？

本文來自頭條號「章魚說球」