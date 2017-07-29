「2017前瞻智慧建築與生活提升臺灣競爭力」論壇，推動智慧城市發展創新



(中央社訊息服務20170729 11:42:15)面對全球暖化及都市熱島效應，政府持續推動生態城市及綠建築之國土永續建設施政目標，並以「綠色生產、優質生活、永續發展」作為規劃理念，桃園市政府經濟發展局特於7月29日(六)在中壢南方莊園渡假飯店舉辦「2017前瞻智慧建築與生活提升臺灣競爭力論壇」，邀請桃園市政府市長鄭文燦、副市長王明德、經濟部政務次長沈榮津、內政部常務次長林慈玲、國家發展委員會副主任委員龔明鑫及產官學研各界專家學者共同與會，研商智慧建築與生活產業發展趨勢，為桃園邁向智慧城市開創新契機。



經發局表示，桃園配合科技產業與應用發展趨勢，具體落實在城市規劃與公共建築領域上，諸如美術館、圖書館及展覽館等大型公共建設在設計上必須是智慧建築。桃園興辦社會住宅落實居住正義也應用網路、監測設備及系統整合，讓建築物達到感知、分析與即時回應的維護管理效益。再者，城市基盤建設智慧路燈、公共停車管理等皆已率先規劃應用。為此邀請桃園市副市長王明德、國家發展委員會副主任委員龔明鑫、行政院科技會報委員兼執行秘書郭耀煌與中央研究院院長廖俊智於論壇中分享桃園智慧建築產業現況與未來，以邁向創造智慧生活環境。



另本次論壇也邀請經濟部政務次長沈榮津、經濟部工業局局長呂正華、亞洲•矽谷計畫執行中心副執行長汪庭安、工業技術研究院副院長張培仁、亞洲物聯網聯盟理事長黃彥男、國立中央大學副校長劉振榮、元智大學副校長林志民、研華公司業務副總林其鋒、東元電機公司協理彭繼曾等專家針對「智慧生活的科技應用與趨勢」議題進行討論分享，以運用智慧科技聯結智慧生活，高度應用於環保節能、安全防災、健康照顧等多元領域，打造桃園成為一個宜居樂業、永續發展的城市。



經發局也說明，桃園市在前瞻基礎建設計畫上有許多提案，包括軌道建設、綠能建設、水環境建設及城鄉建設等，創造具前瞻、永續與區域均衡環境，《前瞻基礎建設特別條例》通過以4年為期編列預算，且行政院就前瞻建設預算每兩年就會滾動式檢討，將各項建設依程序持續推動。本府目前也正籌備「虎頭山物聯網創新基地」、「創新研發中心」等基地，期望能獲得中央支持，與「亞洲·矽谷計畫」同步互補，做為物聯網示範場域。



最後為使桃園由工業重鎮轉型為智慧城市，建立桃園綠色生產基地理念，特邀請內政部常務次長林慈玲、內政部營建署副署長王榮進、桃園航空城公司董事長黃適卓、全國建築師公會理事長鄭宜平、台灣智慧建築協會創會理事長溫琇玲、不動產開發商業同業公會全國聯合會理事蔡建生、台灣西門子樓宇科技事業部協理洪泰隆、中原大學設計學院院長陳其澎、中國科技大學建築系教授何明錦等專家，共同探討「智慧建築產業與綠色永續發展」議題，以「生態環境與生活改善」為前提，檢視國內外最新相關智慧建築產業趨勢與現況，做為未來亞洲矽谷與航空城發展之參考。



隨著產業競爭環境的轉變及科技創新的發展，桃園市政府希望藉由「亞洲•矽谷計畫」的推動，建構永續生態環境與試驗場域，朝向低碳生活、低碳建築、低碳產業、低碳交通及綠能城市發展！



訊息來源：桃園市政府經濟發展局



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