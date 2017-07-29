7月28日誤差排行所選比賽打出高熱正路，周五007瓦朗謝納1-1阿雅克肖GFCO，打出截稿前平局獎金2.62，對應誤差24%。今天是7月29日星期六，競彩足球開售賽事59場，其中勝平負單固3場。

周六010 日職 橫濱水手VS清水鼓動

分析：本賽季橫濱水手迅速完成年輕化，磨合程度不錯，休賽前橫濱水手1-1戰平倒數第2的廣島三箭，結束聯賽5連勝，以本賽季廣島的低迷頗有些意外，但是橫濱近8輪聯賽6勝2平狀態出色，目前積33分排在第5，主場成績更是高居日職第2，近5個聯賽主場3勝2平。清水鼓動休賽前主場2-0擊敗大阪鋼巴，近3輪聯賽兩勝，逐漸走出了前一階段連續9輪聯賽不勝的尷尬。但是他們近5個聯賽客場4平1負始終無法取勝，與其戰術偏向保守有很大關係。兩隊近10次交手橫濱9勝1負佔據絕對優勢。

本場主客有差距，上盤易造熱度。而日職雖在必發市場未必有很多投資，但亞洲市場有很多資金跟進，易造成市場指數失真，加之常出現較大的心理冷門，本戰主隊盤口未到投資高峰期就主動下調有隱患。競彩方面，截稿前開出勝平負玩法獎金1.86、3.35、3.45，主勝概率48%，彩民支持率76%，存在28%的誤差。同獎回查顯示4場比賽符合相同SP值組合條件，其中勝2場、平1場、負1場。

周六019 法乙 洛里昂VS奎維利魯昂

分析：洛里昂上賽季經過法甲升降級附加賽不敵法乙第3名特魯瓦不幸降級，時隔11年後再度征戰法乙，上季最後6輪聯賽不勝，不過其最後5個主場2勝3平不敗。奎維利魯昂是上賽季的法丙亞軍，歷史上首次征戰法乙，但是他們4場熱身1平3負，近5場比賽輸足4場，上賽季最後6個聯賽客場僅1勝。不過他們近兩個賽季實現了從法丁到法乙的兩聯跳。兩隊近年沒有交手記錄。

本場皇冠亞指讓球盤初盤開出洛里昂主讓半一球高水，盤口水位相對保持穩定；皇冠亞指大小球初盤為2.5球高水，即時大球保持小幅降水。競彩方面，截稿前開出勝平負玩法獎金1.62、3.16、5.10，主勝概率55%，彩民支持率82%，存在27%的較大誤差。

（中國競彩網 蕭興）