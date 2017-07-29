巴薩主帥怒了！將內馬爾逐出訓練場 借內少立威北京新浪網 (2017-07-29 12:05)
內馬爾與巴薩新援塞梅多昨日在訓練時爆發了衝突，兩人險些動起手來，好在隊友們迅速介入將兩人分開，事態才逐漸平息。不過，隨後內馬爾十分憤怒的將訓練服脫下摔在地上，並狠狠的踢了一腳皮球離開了訓練場。不少球迷好奇為什麼只有內馬爾離開了現場呢？如今《阿斯報》給出了答案。
該報稱，巴爾韋德在入主巴薩之後行事一向十分低調，關於近日內馬爾離隊的傳聞，巴爾韋德也是在一旁持觀望態度，因為他認為此事是俱樂部高層的業務範圍。而在內馬爾與塞梅多爆發衝突之後，身為主帥的巴爾韋德毫不猶豫的介入此事，正是他做出了將內馬爾逐出訓練場（drove Neymar out of training）的決定。因此便有了巴西球星怒摔球衣、爆踹皮球的一幕。據悉，巴爾韋德是一位個性十足的主帥，他希望藉此樹立自己在更衣室里的威信。
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內馬爾如今已經無限接近加盟法甲土豪巴黎聖日耳曼，《阿斯報》最新消息稱，這筆世紀轉會將在當地時間下周二完成。
（白鳥）
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