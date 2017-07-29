周六028 瑞超 延雪平VS哈馬比 2017-07-29 22:00

地點：瑞典-延雪平

天氣：18度 晴天

場次：2017瑞超第17輪

延雪平近況：

延雪平近期的狀態十分低迷，上周末客場輸給馬爾默后，球隊最近9輪聯賽4平5負無一勝績，期間有5場比賽遭到對手零封，可見破門乏術是球隊眼前的主要問題，另外從數據上來看，延雪平近期主場發揮平平，連續4個聯賽主場1平3負，沒有展現出應有優勢，雖然主力中場戈亞尼傷愈回歸，但是後衛賈勞、中場阿若克剛剛走出傷病困擾，還無法進入比賽狀態，此役面對哈馬比，延雪平不可大意。

哈馬比近況：

哈馬比近期狀態起伏較大，上輪聯賽主場擊敗埃爾夫斯堡后，最近4輪聯賽2勝2負，整體來看，哈馬比本賽季主強客弱的特點十分鮮明，至今8個聯賽主場4勝4平保持不敗，但是做客8場僅僅帶回兩場勝利，客場場均失球接近2個，主力後衛埃多即將轉會到比甲的亨克，一旦他離開，哈馬比的防線將受到不小的影響，好在球隊最近6次和延雪平碰面4勝2平保持不敗，心理優勢十分充足。

交鋒歷史：

兩隊最近六場比賽交鋒記錄，延雪平2平4負無一勝績。

比賽分析：

競彩勝平負玩法開出2.45-3.05-2.55的SP組合，主客勝數據差異不大，並未給予延雪平太強信心，主隊近期狀態低迷，而哈馬比表現起伏不定，亞盤以主讓平半中高水起步，屬於主隊主場優勢的體現，後期上盤水位一路走高，多家公司退步平手，凸顯主隊無力跡象，本場比賽延雪平想要走出不勝困境依然難度較大。

預測首發：

延雪平：科博澤夫、卡利賽、斯文森、卡爾森、塔米米、馮德里奇、戈揚、斯米列、庫茲卡、特林、維勒亞爾姆森

哈馬比：克里斯丁森、馬格亞、薩瓦森、穆薩、艾杜、巴克西奧格魯、恩古阿利、哈馬德、鮑爾森、斯馬拉森、阿瑪特

（中國競彩網-以雪）