籃球夢?他不允許就別做 大帝玩上癮大帽小球員北京新浪網 (2017-07-29 11:47)
日期:7月29日消息，近日，費城76人中鋒喬爾-恩比德在社交媒體Instagram上發佈了一段視頻，他的無情又令世界上少了一個籃球迷。
今天，76人中鋒恩比德在Instagram上發佈了一段視頻。視頻中，一名穿著費城76人11號戰袍的小朋友運球殺入籃下，試圖晃過恩比德後上反籃，但是恩比德畢竟比他高出太多，從後方直接將小朋友封蓋。
小球員被封蓋后顯得非常震驚和沮喪，他雙手抱著頭徑直走出了球場。而這時，一旁路過的小姑娘也驚恐地捂住了嘴，而恩比德本人則咧開大嘴哈哈大笑。
「他們必須在很早的時候就吸取教訓才行……打籃球不容易。#過程#」恩比德在視頻旁寫道。
「去你X的籃球夢」系列，又多了一個非常典型的素材。
（咕噠）
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