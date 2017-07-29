日期:7月29日消息，近日，費城76人中鋒喬爾-恩比德在社交媒體Instagram上發佈了一段視頻，他的無情又令世界上少了一個籃球迷。

今天，76人中鋒恩比德在Instagram上發佈了一段視頻。視頻中，一名穿著費城76人11號戰袍的小朋友運球殺入籃下，試圖晃過恩比德後上反籃，但是恩比德畢竟比他高出太多，從後方直接將小朋友封蓋。

小球員被封蓋后顯得非常震驚和沮喪，他雙手抱著頭徑直走出了球場。而這時，一旁路過的小姑娘也驚恐地捂住了嘴，而恩比德本人則咧開大嘴哈哈大笑。

「他們必須在很早的時候就吸取教訓才行……打籃球不容易。#過程#」恩比德在視頻旁寫道。

「去你X的籃球夢」系列，又多了一個非常典型的素材。

（咕噠）