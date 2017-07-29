周六030 瑞超 松茲瓦爾VS馬爾默 2017-07-30 00:00

地點：松茲瓦爾

天氣：15度 晴

場次：瑞超第17輪

松茲瓦爾隊近況：

松茲瓦爾上輪聯賽做客2-2戰平了哈爾姆斯塔德，連續2輪聯賽面對對手拿到了1勝1平的不敗戰績，搶下了4分后，松茲瓦爾目前積15分排名瑞超第十三位，高出了降級區4分優勢。松茲瓦爾本賽季攻擊表現不佳，目前16輪聯賽打進了13球，進球數為聯賽第二少的隊伍，好在球隊防守能力相對不錯。本賽季松茲瓦爾聯賽主場戰績2勝2平3負，兩場勝利都是擊敗了保級對手。陣容方面，松茲瓦爾休賽期簽下了後衛卡洛斯-加西亞與中場大衛-巴塔內羅兩名西班牙外援，而後衛塔格斯特洛姆、中場格拉納特等都是老傷號。

馬爾默隊近況：

馬爾默上輪聯賽主場2-0擊敗了延雪平，聯賽以9分的較大優勢繼續領跑。馬爾默此前連續一周雙賽，但歐冠杯資格賽被馬其頓隊伍瓦爾達爾淘汰出局，不過這並未影響到球隊在聯賽的表現。馬爾默本賽季在瑞超聯賽拿到了11勝4平1負的不俗戰績，而其聯賽客場5勝3平保持不敗，最近3個客場聯賽取得連勝，擊敗了索爾納和赫根等強敵。陣容方面，馬爾默中場拉基普與萊維茨基本戰可以解禁復出，球隊主力陣容較為齊整。

交鋒歷史：

兩隊最近六場比賽交鋒記錄，松茲瓦爾拿到了1勝5負戰績。

比賽分析：

競彩勝平負玩法本戰開出了6.50-4.10-1.37的SP組合，兩隊之間實力差距懸殊，往績馬爾默也佔據了較大優勢，競彩數據壓低負賠，防範意圖較大，亞盤馬爾默客讓一球中水優勢起盤，馬爾默近期客場表現較為強勢，一球盤屬於平衡盤口，後市上盤小幅度升水，並未給馬爾默贏盤製造太大的信心導向，兩隊基本面差異較大，馬爾默客場至少可以確保小勝格局。

預測首發：

松茲瓦爾：納烏林、比耶坎德爾、丹尼爾森、拉爾森、奧爾森、桑德貝里、巴塔內羅、格爾森、莫薩、哈倫紐斯、西古德森

馬爾默：維蘭德、布羅爾森、尼爾森、蒂納霍姆、維德海姆、約頓、克里斯蒂安森、薩爾佛、斯萬伯格、貝格特、齊比基

（中國競彩網-以雪）