曼城動手！開英超頂薪挖阿森納天王 瓜帥又1巨購北京新浪網 (2017-07-29 11:48)
在今夏轉會市場上已經花費2億英鎊豪購的曼城，如今又與阿森納球星桑切斯聯繫在一起，瓜迪奧拉的球隊願意為智利球星開出32萬鎊的巨額周薪以招攬這位瓜帥的舊部。
《每日郵報》稱，曼城為了成功引進桑切斯，俱樂部願意為其支付32萬鎊的周薪（約合年薪1664萬英鎊），而這已是藍月軍團的隊內頂薪，同時也是英超的頂薪，這樣的薪水同樣也十分接近桑切斯希望得到的報酬（40萬鎊周薪）。據悉，32萬鎊周薪是包含了獎金和肖像權收入的金額。
阿森納主帥溫格今夏任務本就繁重，除了要在轉會市場上求購心儀目標加強球隊實力，教授還需要想方設法留下隊內的大腿桑切斯。在目睹了當家球星不斷與拜仁、曼城、切爾西以及大巴黎等豪門傳出緋聞之後，溫格終於熬到了桑切斯回歸球隊的一天。不過，看上去事情並沒有按照溫格設計的方向發展。
此前，溫格公開表示了桑切斯會在本周日歸隊參加訓練。不過，桑切斯周五時在自己的Ins上透露自己生病了，智利人很有可能無法按時回到阿森納。而在溫格之前公佈的酋長杯大名單中也沒有出現桑切斯的名字。看起來，桑切斯的轉會問題，依然將是困擾阿森納的難題。
（白鳥）
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