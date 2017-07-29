周六031 比甲 洛克倫VS布魯日 2017-07-30 00:00

比賽地點：東弗蘭德省洛克倫市達克納姆村 達克納姆球場

比賽天氣：多雲 氣溫21℃

雙方近況：

1.主隊洛克倫隊：上賽季比甲常規賽位列第11位，季後賽進軍歐戰組B組積15分位列第2，無緣歐聯杯國內附加賽資格。但總體來說，這支賽季初還一度淪為進球數最少的球隊在常規賽後半段及季後賽的表現還是可接受的。此後，留任的冰島籍主帥克里斯汀松早在6月20日便集結球隊進行新賽季首訓，並表示其作戰目標為「力爭常規賽前8」，俱樂部在6月24日至7月24日安排了7場熱身賽，除7月12日客場1比2不敵比乙的色格拉布魯日隊之外，其餘5場中的4場在面對低級別球隊時均取得勝利，另有一場為主場0比0戰平奧林匹亞科斯，7月24日，他們憑藉許伯茨和米里奇的進球擊敗了魯瑟拉勒。近兩個月來，洛克倫一直都在謀划著如何在新賽季進一步作為。

2.客隊布魯日隊：上賽季比甲常規賽位列第2位，季後賽爭冠組積15分，最終以45分季後賽總分位列第2，無緣三連冠。賽季結束后，曾4年苦心經營球隊的功勛教頭普雷德霍姆及其教練團隊離任，帶領聖圖爾登隊完成保級並在季後賽有上佳戰績的39歲克羅埃西亞少帥萊科接手球隊，簽約2年且球員時代曾效力過布魯日的他對新賽季信心滿滿。俱樂部總經理文森特·曼納特表示：「正處在新周期伊始的球隊基於『熟悉比甲、使聖圖爾登形成凝聚力並取得理想成績』而選擇買進先前已與原東家續約至2019年的萊科作為新任主帥」。對於此次入主比甲豪門球隊，萊科本人的觀點則是：「我不會完全拷貝普雷德霍姆指導的執教」。此後，布魯日熱身賽前4場面對低級別對手取得全勝，但后3場對陣實力不俗的阿爾克馬爾和畢爾巴鄂競技時全敗(且每場凈負2球)，對陣鹿特丹斯巴達則取得1比1平，以至於歐冠資格賽第三輪與土超伊斯坦布爾隊的比賽前，新加盟的佩爾貝告誡隊友們：「這支自己曾效力過的土耳其球隊是一支很強的球隊，布魯日要做好硬仗準備」。中場沃梅爾也表示：「要盡最大努力與對手周旋180分鐘，以期理想結果」。相比上賽季歐冠小組賽的「接連掛零」，本賽季伊始布魯日的作戰態度嚴謹了不少。最終他們在主場經歷了領先被反超的嚴峻考驗后，3比3戰平對手！

雙方球員情況：

1.主隊洛克倫隊：賽季結束后帕托西、詹博爾和象牙海岸老國門巴里等數人離隊。同時也完成了6人以上的引援，且新援很早便與球隊完成合練，其中6月引進了魯瑟拉勒的薩米·凱利、丹麥埃斯比約的羅賓·索德，之後還有海倫芬的盧恰諾·斯拉格維爾和右前衛斯蒂法諾·馬索加盟球隊，其中馬索表示：「對於重返比利時感到非常高興，洛克倫有給予人上升階梯和希望的環境」；7月，俱樂部與塞內加爾中場拉索爾延長合同至2020年，18歲的美國中場小將胡安·巴勃羅·托雷斯和聖吉爾聯合25歲邊後衛姆帕蒂各以3年合約加盟球隊，相比比甲大球會，洛克倫以活躍的姿態出現在今夏的轉會市場來謀求提高自身實力。球員傷病，本月初剛與俱樂部完成3年續約並期待「與球迷共建球隊美好未來」的功勛隊長、主力后腰基安·奧維梅爾在熱身賽中腹股溝受傷，本場出戰成疑，雖未出現更嚴重的撕裂傷，但相關情況對這位曾因傷肌腱撕裂而長時間缺席比賽的老將來說無疑是很不利的。

2.客隊布魯日隊：賽季結束後有8人離隊，伊默斯因家庭原因回歸荷蘭ADO海牙、伊比尼加盟溫哥華白帽、科普曼留在聚爾特、博林戈利去向維也納快速、克勞迪米爾前往迪拜阿赫利、斯托姆和弗蘭·布羅迪則分別租借魯汶和魯瑟拉勒1年 …… 除了科普曼和轉投科特賴克的門將布魯澤塞外，竟再無人留在比甲給老東家製造「未來比賽困難」。球隊夏季引援規模則超過9人，其中包括標準列日的前鋒於貝爾、哥倫比亞卡利體育後衛梅拉、韋斯特爾洛的前鋒阿科拉采、根特的法國前鋒佩爾貝、盧甘斯克黎明的奈及利亞快速前鋒丹尼斯、塞爾維亞丘卡里奇基的中場馬索維奇、澳大利亞中后場多面手賴利·麥格里，以及為彌補老將西蒙斯位置專門引進的辛巴威后腰馬弗洛斯·納卡巴等放之比甲相當重磅之引援。在大力對人員位置進行針對性補強的同時，在球迷向俱樂部請願下，眾人皆服的老隊長托馬斯·布菲爾與球隊續約一年，再加之上賽季結束便與球隊續約至2021年的比利時U19國青邊後衛艾哈邁德·圖巴等人，球隊實力得到繼續提升，且相比洛克倫等球隊今夏引援的3年合約標準，布魯日給出的大多是4年長約，團隊穩定性也得以更好的保障，本賽季更換了新品牌球衣的他們誓要與衛冕冠軍安德萊赫特展開全面較量。球員傷停，此前的歐冠資格賽第三輪，庫爾斯、阿科拉采和馬索維奇三將缺席，而處在轉會傳言中的恩格爾斯和伊斯基爾多雙雙位列比賽名單，至本場賽前，阿科拉采確定因腹股溝傷繼續無緣登場，巴西前鋒韋斯利·莫拉埃斯因上賽季末輪擊打對手頭部的行為遭禁賽2輪(這已是該球員第二次涉案了，且還未出緩刑期，自知理虧的俱樂部未選擇上訴)，迪亞比剛從長期傷病中恢復，在這種情況下，主帥萊科表示自己一直想擁有的佩爾貝的到來「正是時候」。

交鋒記錄：

雙方2015年2月至2017年2月期間的5次聯賽和1次比利時杯交手中，洛克倫1勝1平4負（得失球3比6），完全落於下風，但除2016年1月31日布魯日2比1戰勝洛克倫外，其餘比賽分差均未超過1球。雙方距今最近一次交手為2017年2月12日，當時正處於最佳狀態且連續搶分的洛克倫在主場1比0擊敗了布魯日。

比賽分析：

洛克倫過往12次與布魯日交手輸掉11場，但卻在距今最近的一次主場交手中獲得了勝利，當時剛參加完比甲頒獎、還沉浸在多人獲獎的喜悅中的布魯日隊顯然低估了洛克倫隊主場的威力，有這樣的前戰教訓，相信本場布魯日隊會打起十二分精神。洛克倫剛在熱身賽中損失了隊長，但球隊整體建設相當成功，或可以彌補缺失。主帥克里斯汀松賽季準備期在球隊穩中有升的實力下將賽季總基調定得相當務實，並沒有表示要衝擊「上賽季連亨克和標準列日都未能如願」的季後賽爭冠組資格線，以冰島人的執教能力，相信球隊會將「衝擊前8」的態度體現在每場比賽的具體執行上。因此，賽季首戰對於布魯日來說並不會容易。上賽季，布魯日勝率可達80%的主場是其致勝法寶，但客戰失分較多。本賽季新帥萊科需要著重解決的恰是客戰穩定性的問題，這是他們能否「奪回失去的冠軍」的關鍵點。對此，萊科認為：「也許我還很年輕，但也有22年的足球從業經驗，我的工作重點就是日常的點點滴滴，我們將帶著對勝利的渴望去打好每一場比賽」。針對本場比賽，亞盤早盤多開出主隊受讓半球盤和主隊受讓半球/一球盤，中盤時穩定在主隊受讓半球盤，有不少盤口調低了主隊洛克倫的水位。競彩勝平負指數開出4.35-3.55-1.62的組合，認可亞盤格局，綜合實力因素，很是看好布魯日能拿分而歸。

（中國競彩網-大衛）