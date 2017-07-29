周六034 比甲 歐本VS聚爾特瓦雷赫姆 2017-07-30 02:00

比賽地點列日省歐本市 科恩維格球場

比賽天氣多雲 氣溫18℃

雙方近況

1.主隊歐本隊上賽季比甲常規賽位列第13季後賽進軍歐戰組B組積13分位列第3在成功保級之後季後賽成績尚可。上賽季結束至今球隊與鄰近的德國和法國球隊進行了4場熱身賽取得2勝1平1負距今最近一戰為7月22日憑藉卡斯特羅·蒙特斯和舒特爾登的進球「熊貓」歐本2比0擊敗利爾斯。

2.客隊聚爾特瓦雷赫姆隊上賽季比甲常規賽位列第3季後賽爭冠組10戰僅獲1勝3平最終排名第6但憑藉比利時杯賽冠軍身份獲得歐聯杯正賽資格。上賽季結束后對獲得杯賽冠軍且聯賽打入季後賽成績感到非常滿意的俱樂部留下了一度有傳言「要去布魯日」的主教練杜里並在本賽季任命其為主帥兼俱樂部體育總監藉助歐戰資格全面打造球隊未來。但球隊在此後的一系列熱身賽中卻出現了狀態起伏在7比1大勝魯瑟拉勒、2比0擊敗利爾斯等一波4連勝后距今最近的2場比賽分別以0比1和1比3負於貝弗倫和亞眠。7月22日的比利時超級杯他們在開場3分鐘即由德法烏首開記錄后遭對手逆轉1比2不敵聯賽衛冕冠軍安德萊赫特隊。

雙方球員情況

1.主隊歐本隊上賽季打進22球的奈及利亞天才射手昂耶庫魯在得到五大聯賽球會廣泛關注后最終以5年合約轉會埃弗頓之後被「太妃糖」租借至安德萊赫特主帥韋勒對前來「鍛煉」的他所具有的能力高度認可並表示將三線作戰的紫白軍團很需要「無適應過程就可以使用的進攻天才」昂耶庫魯之後歐本隊內第二射手馬馬杜·西拉也加盟了根特隊這迫使歐本不得不召回租借給比利亞雷亞爾(上賽季轉租希洪競技)的卡達20歲天才前鋒阿克拉姆·阿菲夫早些時候還有穆斯克龍的蒂爾潘、梅赫倫的射手維爾迪耶和中場舒特爾登、第戎的利蒂埃、多哈薩德的哈桑等人加盟球隊同時也從「精英學院」的梯隊提拔了一些年輕球員。新援代表、上賽季在梅赫倫表現出色的前鋒維爾迪耶表示「非常高興能迎來新的挑戰期待著能幫助歐本打入更多的進球」。與此同時西班牙籍主帥康多姆也表達了對維爾迪耶的肯定「他是能以高速推進給對方帶來威脅的老練球員很符合我們的戰術需要」。至此歐本似乎彌補了兩位進攻端天才流失所帶來的窘迫而必須要指出的一點是上賽季防守不靈的歐本能最終保級靠的正是其超強的進攻能力。

2.客隊聚爾特瓦雷赫姆隊上賽季結束后9人離隊其中不少是絕對主力法國中場梅特加盟摩納哥、丹麥「帶刀後衛」達爾斯加德加盟布倫特福德勒旁和維爾鮑姆去了科特賴克、勒拉格加盟波爾多、埃西卡爾加盟貝爾肖特維爾賴克、巴巴卡·古埃耶返回漢諾威96。同時球隊補充了挪威奧德中場弗雷德里克·奧爾德魯普·延森、本菲卡的塞爾維亞前鋒薩龐季奇、米德爾斯堡后腰朱利安·德-薩爾(租借)、布魯日的中場桑德爾·科普曼(租借)、尤文圖斯門將尼古拉·萊亞利(租借)、特拉維夫夏普爾的以色列中場本·賴克特、亨克後衛瓦爾什、甘岡中場尼爾德·保烏、根特前鋒奧拉因卡(租借)、安德萊赫特的中後衛海倫和中場敦比亞等12人以及引進了上賽季在科特賴克鬱郁不得志、僅出賽9場的中場老將德梅茨。實力受損的聚爾特在季前熱身賽中已顯示出疲態但以海倫、科普曼、萊亞利和賴克特為首的新援們一致表示「希望接受挑戰渴望在此建立功勛」還是顯示了球隊積極正面的形象。

交鋒記錄

雙方在2010年9月至2017年3月期間的4次聯賽和2次比利時杯交手中歐本1平5負得失球1比11、黃牌12比8、紅牌2比0不像同一級別的較量且6戰中歐本僅在2017年3月12日的主場1比3不敵對手的距今最近的一戰中才取得1粒進球。2017年內雙方在杯賽和聯賽歐本隊坐鎮主場的2次交手中歐本都是凈負對手2球且擴大到最近3次歐本主場戰聚爾特也都是歐本凈負2球。

比賽分析

本場比賽是本輪被選中的將啟用視頻裁判助理系統的賽事將對進球、點球、紅牌和人為錯誤四個項目進行輔助提示的該系統將在本賽季常規賽48場比賽中被試用這對客隊聚爾特瓦雷赫姆或許是個小小的利好而主場作戰的歐本隊防線的問題是否在這個夏季得到解決還是很大的疑問雖聚爾特在最近10場客戰的勝率僅為40%但面對歐本的往績佔據著絕對優勢且又在近期比賽多出大球結合歐本攻強守弱的特點或預示著本場能出現雙方總進球數超過3球的比分。有必要提及的是聚爾特在最近4戰歐本的比賽中都是半場0比0平、完場時擊敗對手。本場比賽亞盤早盤多開出平手盤和主隊受讓平半盤中盤時多為平手盤客隊水位下降競彩勝平負指數開出2.45-3.20-2.45的組合認可亞盤格局以雙方往績對比出現如此格局也預示著賽季初期各球隊的表現都難言穩定冷門多出被對手壓抑了太久的歐本本場並非全無機會但以聚爾特的實力和往績優勢還是認可他們至少能在客場拿到分數如拿滿3分也在情理之中。

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