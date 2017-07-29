日期:7月28日，在印度班加羅爾舉行的首屆女籃亞洲杯上，中國女籃三分惜敗日本，失去了進軍最後決賽的資格。再一次輸給日本，引發了國內如潮的批評。女籃隊長邵婷表示，雖然輸球「有一點失望」，但球隊上下目前「應該向前看」。

兩年前在武漢，邵婷是輸給日本之後唯一在混合區接受採訪的隊員。失望、沮喪也曾寫在她的眼睛里，但這一次的邵婷，眼神里少了很多的悲傷，多了一份平靜，這也是整個中國女籃的縮影。

回憶比賽的細節，邵婷說，「最後教練布置了一個三分球戰術，想打加時賽，我想隊伍還是年輕，最後的進攻有些倉促。」對於對手的表現，邵婷大方給予了讚美，「今天對手1號打得非常棒，基本所有進攻都是從她開始，對手對我們也有針對性的部署，我們執行力還是不夠，沒能在比分膠著的時候做的很好。日本隊發揮的非常出色，我也看出來，她們對我們的準備非常充分，她們打出了她們應有的特點，雖然她們身高沒我們高，但是她們做到每球必爭，這一點我們應該向日本學習。」

雖然輸掉了比賽，但邵婷對於自己的隊友表現還是給予了很大的肯定，「今天李月汝非常出色，大家也看到了，與之前幾場比賽相比，她的進步很大，在籃下很有殺傷力。最後她沒能在場上，我想，應該是她的經驗原因，畢竟這是她首次進國家隊打的大賽，還有就是她在防守端，比較容易被小個子突破，她這些方面還需要提高。」

談到這場失利，邵婷雖然難掩遺憾，但卻對未來有了更清晰的方向，「比賽已經結束了，我們應該向前看，畢竟明天還要面對韓國，把注意力放在明天的比賽上。」她說，「有一點失望，我們準備這場球已經三個月了，這三個月我們訓練非常的辛苦，我們的目標一直是奪回亞洲的冠軍，雖然今天沒能取勝，但是我想說我們已經付出我們的努力了，通過這場比賽，我們看到了我們的不足，特別是防守和籃板球，我們今後需要繼續再提高。最重要是要戰勝自己，球隊的成熟度還要提高，球員每個人心理的成熟度還要提高。」

「對於今天的比賽，我認為最重要的是我們自己的心態，我們首先要戰勝我們自己。比賽剛開始的時候，大家心態有些急躁，有些打不開，隨著比賽的進行，大家也在逐漸的調動自己，適應了這個比賽。」邵婷說。

和日本這樣的對手比賽，邵婷認為在很大程度上首先是對於心理調節的考驗，「首先你得調動對籃球的熱情，以及在場上保持準確的判斷，這是你的心理素質的體現。只有你保持良好的心態，適度的緊張，才能讓你在場上發揮應有的技術水平。」

兩年前，邵婷只是一名主力隊員。兩年後，邵婷的身份也在發生著變化，今年她成為了中國女籃的隊長，是當之無愧的領軍人物，「今年對我來說責任更大了，我需要去調動大家，從中間起到橋樑的作用，幫助教練和隊員之間溝通，包括在場上調動大家的積極性，組織大家一起拼搏，對我來說，是個很大的挑戰。」

（晴天）