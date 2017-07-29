周六035 比甲 亨克VS貝弗倫 2017-07-30 02:00

比賽地點：林堡省哈瑟爾特區亨克市 菲尼克斯球場

比賽天氣：多雲 氣溫21℃

雙方近況：

1.主隊亨克隊：上賽季比甲常規賽以48分位列第8的他們與季後賽爭冠組資格失之交臂，表面上看，球隊在積分上與最後時刻被擠出晉級區而落到第7的梅赫倫隊同分，比第6位的沙勒羅瓦僅差1分，但實際上在常規賽末輪開打前，幾支球隊間希望最渺茫的就是亨克隊。此後落入進軍季後賽歐戰組的他們10戰狂入26球，早早鎖定B組第1，之後3球擊敗A組第1聖圖爾登，只可惜在國內附加賽最後一戰客場輸給奧斯坦德，上賽季歐聯杯打入前8的他們最終無緣本賽季歐聯資格賽。不過要說起一場定勝負時只能作客，究其原因，他們還是栽在了常規賽排名及外戰對聯賽發力的牽絆上。本賽季，沒有了「外戰死循環」的他們對於打好常規賽已是躍躍欲試。7月1日至7月22日期間，球隊在5場熱身賽取得4勝1平，最近一場為7月22日1比1戰平埃弗頓，被魯尼打入1球的他們由薩馬塔扳平，熱身表現堪稱完美。今夏，俱樂部還迎來了47歲的新任主席彼得·克倫南，第一個任期6年，期待重現前任創造過的輝煌的克倫南定下了本賽季「衝擊聯賽三甲」的目標，按以往規律，重大變動后的他們往往都能有好的表現。

2.客隊貝弗倫隊：上賽季比甲常規賽排名第13，季後賽進軍歐戰組A組10戰積15分位列第3，賽季末期俱樂部因「意見相左」與馬其頓籍主帥雅內夫斯基分手，賽季結束后以3年合約簽下43歲的原布魯日助教菲利普·克萊門特出任主帥，並由53歲的吉雷德回歸擔任助教。換帥后的球隊在6月28日至7月21日間安排的熱身賽中8戰7勝1負，其中還包括在荷蘭哈爾德倫2比0戰勝布魯日的「意外之喜」，雖只是一場非正式比賽，且克萊門特表示「要腳踏實地，戰勝布魯日也並無特別興奮」，但球隊的表現仍足以讓他欣慰，只不過他依然希望俱樂部能在邊路、門將和中場引援方面有所動作。對於新賽季，他的希望是能在站穩比甲的同時，在杯賽有所作為。

雙方球員情況：

1.主隊亨克隊：今夏7人離隊、5人入隊，失去位置的原主力門將比佐特合同到期轉投阿爾克馬爾、澳大利亞門將馬修·瑞恩租借期滿返回巴倫西亞后以5年合約加盟布賴頓、瓦爾什前往聚爾特、迦納中場庫莫齊加盟科特賴克、主力後衛卡斯塔格內則去了亞特蘭大繼續追夢歐聯杯，而雙方協商后未激活引進條款的邊鋒讓-保羅·博蒂烏斯則返回了巴塞爾。此外，甘比亞後衛科利被桑普多利亞相中，目前雙方俱樂部正在接洽中。引援方面，球隊從北西蘭引進了「門前感覺極佳」且空中作業能力強的丹麥最佳射手、本年度新晉國腳前鋒因格瓦爾特森、從瑞典哈馬比引進了21歲的迦納中衛約瑟夫·艾杜，從頓涅茨克礦工正式引進了上賽季租借時表現出色的烏克蘭小將馬利諾夫斯基，從丹麥奧爾堡引入中場邁赫勒。此外，利爾斯的曼努埃爾·本森、從貝弗倫收回的表現出色的匈牙利門將科特勒斯，並以2+2合同從悉尼FC引入接替其同胞馬修·瑞恩的32歲澳大利亞國門武科維奇。球員傷病，1比1戰平埃弗頓的比賽中，坦尚尼亞射手薩馬塔膝蓋受傷，或將影響到賽季首戰。上周末同樣傷到膝蓋的還有布拉貝克，但情況並不嚴重。主力後衛塞瓦斯蒂·德瓦斯特自6月起因左膝十字韌帶傷缺陣6個月；此前不幸被玻璃碎片傷到眼睛的象牙海岸中場小將澤布利7月10日在列日醫院成功手術，亨克全員希望將賽季首勝獻給這位小兄弟。

2.客隊貝弗倫隊：這支上賽季成功保級的球隊在夏窗期動作不大，本賽季依然以原有球員為主，人員變動僅有返回華沙軍團的「老馬」蘭吉爾、轉投奧斯坦德的后腰伊布拉希馬·孔特、加盟埃弗頓的羅德里格斯，以及本來就要回歸母隊的匈牙利門將科特勒斯4人離隊。此間引進了自由球員范達梅、波蘭斯拉斯克的日本進攻型中場森岡亮太和布魯日的20歲的右後衛朱爾·施里弗斯。其中對26歲的森岡亮太的引進創下了球隊歷史上最貴引援紀錄，而他也被認為是繼西比·施里弗斯租借期滿離隊后，貝弗倫一直在尋找的能彌補空缺的進攻端利器，俱樂部官網表示：「盡最大可能為新任主帥克萊門特提供好球員」，而主席德克海克則表示：「相信我們很早前就已關注的森岡可以閃耀弗雷蒂爾球場」，而球隊對小將朱爾·施里弗斯的評價也很高，認為其作為青年才俊「能完全適合球隊」。球員傷病，揚斯似出現肌肉問題，本場傷疑。

交鋒記錄：

雙方2015年5月至2017年2月期間的5次聯賽和1次比利時杯交手中，亨克4勝2平碾壓（得失球19比5，黃牌4比4），若擴大參考時限則為亨克在對陣貝弗倫的最近9場各類比賽保持7勝2平的不敗戰績，但在聯賽層面最近的主客2次交手皆出現了平局，雙方距今最近一次交手為2017年2月7日，亨克客場0比0戰平貝弗倫，雙方距今最近一次貝弗倫主場的聯賽交手則為2016年8月13日，亨克2比2戰平貝弗倫。

比賽分析：

主隊亨克最近10場比賽的勝率高達80%，且往績完全碾壓貝弗倫，客隊貝弗倫雖在其最近4場客戰中全部取勝，但在面對亨克時還是毫無優勢，他們最近3場聯賽客戰亨克時被對手打進過15球。一勝難求的痛苦記憶使其求得平局都要當作是相當好的結果。本場比賽，亞盤早盤多開出主讓一球/一球盤，上盤低水位很是肯定亨克的實力，中盤時部分盤口主隊水位有所下降。競彩勝平負指數開出1.27-4.60-8.00的組合，綜合雙方基本面，本場亨克如戰勝對手是在完全意料之中。此外，貝弗倫出戰的最近10場比賽有8場都能打出大球的情況，本場或能得到延續。

（中國競彩網-大衛）