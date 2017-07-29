周六036 比甲 沙勒羅瓦VS科特賴克 2017-07-30 02:30

比賽地點：埃諾省沙勒羅瓦市 沙勒羅瓦球場

比賽天氣：多雲 氣溫22℃

雙方近況：

1.主隊沙勒羅瓦隊：上賽季比甲常規賽位列第6幸運晉級季後賽爭冠組，隨後以2勝4平4負拿到10分，最終以35分位列第5，未獲得歐戰資格。新賽季首戰面對科特賴克這個上賽季中後段曾出現成績滑坡的對手，沙勒羅瓦萬不可輕敵，因為其自身近期的狀態也不能算穩定，球隊似乎被平均2天一場的熱身賽耗掉了銳氣，比甲球隊雖也有奧斯坦德的一日兩賽和洛克倫練傷隊長等情況，但若論熱身賽密度，誰也難敵7月14至25日期間安排了6場比賽的沙勒羅瓦，不知他們是怎樣理解「勞逸結合」這個抽象概念的，6戰3勝1平2負中前4戰1平3勝，后2戰皆敗就很說明問題——在2比0擊敗杜塞爾多夫后的1天他們1比4不敵同國低級別球隊瓦蘭，2天之後在庫萬-馬里昂堡太陽王體育場由泰恩蒙先進球的情況下再遭比乙球隊蒂比茲2球逆轉，場面一度甚是尷尬 …… 而這場比賽，距他們新賽季首輪比賽僅相隔3天！

2.客隊科特賴克隊：上賽季比甲常規賽位列第10，季後賽進軍歐戰組B組10戰3勝3平4負，拿到12分位列第4，整個賽季前半賽季火力兇猛、中期陷入低迷及後期一度呈「自由落體」之態的他們本賽季更換了主教練，希臘籍主帥亞尼斯·阿納斯塔西奧走馬上任，球隊希望換一種（穩定的）活法。在上賽季結束后，俱樂部在6月23日至7月19日期間安排了6場熱身賽，其中首戰16比0狂掃低級別球隊維金科特賴克，之後第二場比賽因故取消，其餘4戰對陣外國球隊取得1勝3負，面對威廉二世、帕納辛納科斯和里爾均遭失利，其中最近一場對陣里爾還輸了個0比4，唯一一勝為7月15日1比0擊敗雷丁。對陣實力強的球隊時，他們似乎依舊是上賽季常規賽中後期的頹態。

雙方球員情況：

1.主隊沙勒羅瓦隊：這支法語區球隊在今年夏窗期的存在感並不很強，僅有4人離隊和4人入隊，上賽季半程租借安德萊赫特的突尼西亞射手阿爾巴奧維正式離隊，此外還有法國後防大將馬爾克、前鋒費伯等離隊去往根特和聖吉爾聯合。球隊引進了德黑蘭獨立的伊朗國青前鋒卡維赫·雷扎伊、布拉加競技的安哥拉左後衛努里奧·福爾圖納、安德萊赫特中場盧克巴基奧(租借且含優先買斷條款)和用於代替出走的法國同胞馬爾克的索肖後衛伊萊馬哈里特等4位年齡在19至22歲區間的小將，而他們在加盟感言中也多把加盟沙勒羅瓦看作是重要的經驗積累，並期待贏得儘可能多的上場時間。球員傷停，25日消息，主力邊鋒勒馬克勒因膝傷將休戰數周；上賽季末遭停賽處罰的主力中場泰恩蒙目前還處在停賽期。

2.客隊科特賴克隊：夏窗時8人離隊、7人入隊，射手薩迪返回卡迪夫城，宣告上賽季的前場「三叉戟」解體，上賽季在「無證主帥」卡里姆·貝爾奧西納治下僅出場9次而鬱郁不得志的30歲老將格特揚·德·梅茨在表示「不能拒絕來自聚爾特瓦雷赫姆的邀請」之後轉投該隊，烏克蘭中場安德烈·托托維茨基、中場若昂齊尼奧去往葡萄牙通德拉、前鋒斯維爾德維克奔向挪威奧勒松。同時球隊引進了被認為可成為中路支柱的亨克隊迦納籍防守型中場庫莫齊，聚爾特的左後衛維爾鮑姆(租借且含優先買斷條款)和中場勒龐、帕納辛納科斯中場阿卜杜爾·阿哈貢、頓涅茨克礦工的烏克蘭1米96高中鋒布德基夫斯基(租借且含優先買斷條款)等球員，且針對上賽季失球多的情況，還特別引進了布魯日替補門將布魯澤塞，並將上賽季半程到來后表現出色的梅爾希耶爾留隊。

交鋒記錄：

雙方2015年10月至2017年3月期間的6次聯賽交手中，沙勒羅瓦2勝2平2負（得失球6比7、黃牌6比21(！)、紅牌0比1(？)），往績勢均力敵，進球少一個，比賽動作尺度上勝出三籌，雙方距今最近一次交手為2017年4月3日，沙勒羅瓦主場1比1戰平科特賴克。沙勒羅瓦最近6場主場對陣科特賴克的比賽中有5場的總進球數皆低於2.5，最常見的比分是1比1和1比0。

比賽分析：

本場賽前，沙勒羅瓦似是在熱身賽中把自己給「練傷了」，而期待「換一種活法」的科特賴克的熱身戰績也是十足的低迷，不過，看似是「依然沒能扭轉上賽季頹勢」的他們，實則是輸在實力差距上，而相比之下沙勒羅瓦連敗本國低級別球隊則是輸在過度消耗上，且還顯現了球隊新賽季板凳深度堪憂的問題。目前雙方的情況都難言好，在這種情況下，參考往績所呈現的勢均力敵，大可認為作為上賽季較為成功球隊之一的沙勒羅瓦，在坐擁主場優勢的情況下能夠更勝一籌，因此，本場主隊不敗更值得信任。針對本場比賽，亞盤初盤多開出主讓半球/一球盤，中盤時水位呈主降客升。競彩勝平負指數開出1.49-3.70-5.35的指數，認可亞盤格局，同樣對沙勒羅瓦隊的比賽前景較為看好。

（中國競彩網-大衛）