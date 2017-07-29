轉自公眾號「籃球雜誌」

文 向前

71-74，中國女籃在亞洲杯半決賽負於日本，算上前兩屆亞錦賽，這已是中國女籃四年內第四次輸給日本，這個具有特殊意義的對手。賽后，網路上一片哀鴻，人們不禁要問，中國女籃真的已經無可救藥了？

渡嘉敷來夢因打WNBA聯賽沒去印度，后場核心吉田亞沙美也沒有在半決賽中登場，相當於讓了車和馬，中國女籃打不過這樣一支日本隊確實讓人有些沮喪，但要說悲觀，甚至扯到「不可救藥」，還真沒到那種程度。

日本兩員大將缺陣不假，但陳曉佳手指骨折一場未上，孫夢然崴了腳打打停停也是真。陳孫不上，中國女籃就只能將小將沈怡和李月汝推上前線，即使她們再不怯場，但畢竟太年輕，大敵當前Hold不住。尤其是陳曉佳的受傷對球隊影響很大，如果她在，至少能和藤岡麻菜美對飆，關鍵時刻，進攻的重擔也不會完全壓在邵婷一個人的身上。

還有人對領先對方9分時換下趙爽，以及最後26秒暫停后的三分戰術產生了質疑，許利民在賽後接受媒體採訪時也表示，對這兩個時間點的掌控確實有些問題。但要看到，許利民接手這支中國女籃才幾個月？立馬就要求他讓這支隊伍脫胎換骨復讎日本，實在有些強人所難，這不是在訓練館掛上日本武漢亞錦賽奪冠的海報刺激一下就能辦到的。何況，男籃的杜鋒和李楠都能給時間成長，為何許利民就不行？

看到身高僅1.70米的藤岡麻菜美在中國隊的內線穿梭自如，全場砍下19分8籃板14助攻時，有人感嘆道：日本的跑轟戰術打得有聲有色，靠後衛帶動進攻，她們跟上了世界籃球發展的潮流，但我們仍在用內線生劈硬鑿，打法已經遠遠落後對方。

兩年前的武漢亞錦賽決賽后，同樣有人反思，為何日本能出吉田亞沙美那樣的後衛，而我們自苗立傑和宋曉雲退役后就再無此類型的後衛出現？

於是再度陷入一個老生常談的問題：中國女籃在追求高大化的同時，逐漸失去了傳統的小快靈的風格，為什麼就不能兩者相結合呢？

其實這是一個偽命題。1992年巴塞羅那奧運會和1994年世錦賽，鄭海霞坐鎮內線，外線輔以叢學娣、李昕等好手，均斬獲亞軍；2008年北京奧運會，雙塔陳楠和陳曉麗屹立於禁區，苗立傑與隋菲菲突破犀利，投籃精準，中國女籃殺入四強。而且，以北京奧運會為班底的女籃還在倫敦奧運會上獲得了第六。

看看，中國女籃怎麼就沒有把高大化和靈巧、投籃準的風格結合了？我們曾經是做到過的！

其實歸根到底，連續三屆亞洲大賽被日本擊敗，是中國女籃的人才斷檔造成的，內線沒有陳楠那樣具有統治力的中鋒，外線的邵婷距離苗立傑還有一定的差距，而日本的渡嘉敷來夢和吉田亞沙美則橫空出世，我們輸球也就不意外了。

和男籃一樣，中國女籃以前也是靠著一批球員打天下，行，則用到「天荒地老」；不行，則會在低谷徘徊數年。完全不像世界強隊常年的老中青構架，合理競爭，末位淘汰，即使有低谷也會很快走出來。正是因為看到這樣的情況，姚明才決定組建紅藍兩支男籃國家隊，再加上國奧隊，讓更多的本土球員得到鍛煉。

所以，如今的中國女籃正處於斷檔期，前面沒有老將傳幫帶，中生代實力不夠，後面的小將更是小荷剛露尖尖角，我們需要給她們更多的時間，切勿操之過急。

絕非貶低對手的說一句，日本女籃的崛起更多靠的是中鋒渡嘉敷來夢的統治力，吉田亞沙美這樣的後衛面對世界強隊的緊逼是很難施展的，因而她們在里約也僅僅只是闖入八強。而且，日本籃協從來就沒有放棄過歸化高大內線，他們觸角這些年不斷伸向中國的年輕球員。所以我們沒必要妄自菲薄，在磨練外線球員基本功的同時，也要保持內線的優勢。

另外，日期:7月28日晚，缺少李月汝的中國女青在U19世界杯上65-68不敵加拿大隊，止步八強，日本隊卻大比分戰勝西班牙隊晉級四強。而在去年的亞青賽上，李月汝和韓旭組成的雙塔將日本隊狠狠壓制，以76：61和78：47兩度戰勝對手。

由此可見，日本女籃進步了確實不假，她們目前的實力確實要高出我們一些，但還真沒到無法挑戰的地步，老對手韓國女籃都在等1.95米的朴智秀成長起來，中國女籃同樣經得起等待，相信那一天不會太遙遠。

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