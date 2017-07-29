台露首次企業合作投資案啟航



(中央社訊息服務20170729 10:29:46)聖露西亞商務部於本(106)年7月28日上午招開記者說明會宣布首次台露企業合作投資案正式啟動。露國商務部次長普利維(Leo Titus Preville)、露國駐台大使艾曼紐(Hubert Emmanuel)、我國駐聖露西亞大使沈正宗及台商清鈺公司代表總經理許鴻鐘應邀出席。



沈大使於應邀致詞時表示，欣見台露民間首次合作投資案正式啟動，未來兩國商務交流必將更加緊密。我政府一向關心露國人民生活福祉，本次投資案是台露私人企業首次合作，將創造更多工作機會，增加露國人民經濟收益，可謂具指標性意義。未來駐館將持續推動兩國經貿交流，鼓勵台商前來露國投資，為兩國人民共創福祉。



清鈺公司規劃投入約6百萬美金(約新台幣1億8千萬元)，與露國企業合作於本年9月間在露設置食品加工廠，引進我國設備及食品加工技術，以在地食材為主，生產果汁、果乾、鳳梨酥、巧克力等產品，並將成立觀光工廠，吸引外國遊客參觀，進一步創造觀光產值。該公司未來也將與露商合作引進LED、電器等產業技術，擴大對露投資。



訊息來源：外交部外館消息



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