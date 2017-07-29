菲律賓當地交通搭什麼？讓中金院國際金融家告訴你



(中央社訊息服務20170729 10:24:43)中信金融管理學院學生來到馬尼拉的學習每天都奇遇連連、挑戰不斷。首先是交通，馬尼拉的大眾運輸不像台灣規劃完善，入境隨俗熟悉當地人慣用的交通方式也是一個重要課題。中金院的學生到當地學習主要依賴兩種交通方式，一是類公車—吉普尼（Jeepney)，隨招隨停的機動性是其特性之一，宿舍到學校只需7披索的車費更是學生福音；二是共乘汽車—Grab叫車系統，該系統從新加坡輾轉流行於菲律賓，利用手機app就能叫車，對於外地來的訪客所面臨的挑戰是：你必須透過電話與司機確認方向或位置。



這兩種交通方式中，Grab無疑是學生的最愛。比起計程車的跳表車資或是漫天喊價，Grab結合Google Map計算出旅程的合理價格，特別在菲律賓的雨季時，Grab是學生安全舒適抵返目的地的好選擇。中金院的學生經過兩周的學習與訓練，現在，無論是訂車或是電話聯繫、定位等對學生來說都不再是難事。除了交通，生活起居上的洗衣機制對初次居住在這個城市的訪客剛開始也是一大挑戰。馬尼拉當地不像台灣有自助洗衣的專門店，中金院學生這次的海外金融基地見習下榻在馬拉坎南宮(Malacañan Palace)轄內的La Casarita，宿舍所提供的洗衣服務是學生要自己打包好衣物後，再打電話請服務人員上門pick up，而為了便利服務人員收送髒衣服務，學生們必須先在電話中描述這些「衣物包裹」的大小、材質、顏色、數量等相關資訊。然而，透過這樣的訓練，兩周下來也提高了中金院學生們的日常英文程度。



經過了International Finance系列課程、Banking Industry系列課程訓練後，中金院的學生已經可以流利的使用英文和授課老師討論台菲銀行間的共同性與差異性，而每一位指導中金院學生的專家教授，對中金院這群未來國際金融家的印象一致都是「英文意外的好」，相比在菲律賓求學的其他國家學生，台灣學生的英文有超乎水準的表現，既不害怕開口說英文，且多能自信的侃侃而談，這群未來國際金融家也達到來菲律賓海外金融學習的目的之一─提升英文程度。



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