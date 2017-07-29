運動經濟夯 中金院與運彩合開運動分析學程 成立運動研究中心 培育運動分析金融家



(中央社訊息服務20170729 10:23:44)誰說彩券投注只能碰運氣，學好大數據分析可以讓你胸有成竹！中信金融管理學院昨(28)日宣布和台灣運彩公司產學合作，首創國內大學先河開設「運動分析學分學程」，未來中金院將結合運彩的資源，成為亞洲最有特色的運動數據課程人才庫。



中信金融管理學院馮寄台董事長和台灣運動彩券公司顏文熙董事長上午簽署合作備忘錄，並致贈聘書給運彩林博泰總經理、蔡明哲副總經理，敦聘擔任中金院運動分析學程教授。馮董事長提到，中國信託是台灣金融機構中投入公益最多的企業，中金院就是中國信託集團捐資助學成立的，企業公益興學，更需要像運彩這樣的公益企業夥伴一起共襄盛舉。中金院施光訓校長幽默表示，「運彩的口號是『買運彩、看比賽、更精彩』，中金院開運動研究課程要讓大家『學分析、看比賽、更厲害』，我們不僅要培育國際金融家，還要為台灣培養更多運動分析師」。運彩董事長顏文熙說，「運彩的市場不只台灣，在全世界都有很大的發展空間，希望和中金院的產學合作，為學校金融課程增添不一樣的色彩，培育更多產業人才，也期待透過中金院的運動分析研究中心學術研究，協助運彩呈現過去沒有發現的數據，讓運彩更能融入大眾生活中」。



根據調查，2016 年全球運動休閒產業產值高達1.5兆美元，台灣2015年運動消費總額達新台幣1188億，足見運動經濟商機無限，鑒於運動休閒產業未來發展趨勢，中金院將在九月新學年度開設「運動分析學分學程」，並成立「運動分析管理研究中心」，由運彩提供實務界運作資訊，結合運動、金融及法規概念，進行大數據運動分析，初期將發展台灣職棒球隊與球員的競爭力指數，未來將定期公布研究成果，提供運動金融產業相關發展趨勢。施光訓校長表示，「我們非常重視運動與身心健康，學校今年不僅將招收體育績優生、成立棒球隊進軍大專盃賽事，新學期推動運動分析學程，更是嶄新里程碑，希望成為亞洲最有特色的運動數據課程人才庫」。施校長也推崇台灣運彩長期發掘、培訓與照顧運動人才，希望雙方合作將研究能量做資源整合，達到雙贏效果。



中金院「運動分析學程」鎖定中信兄弟棒球隊總經理劉志威領隊、運動名分析師劉善群、知名教練張凱欽及黃萬隆等運動分析與管理專業名師擔任學程兼任教授，目前已接洽國際名校雪城大學(Syracuse University)、內華達大學拉斯維加斯分校(University of Nevada, Las Vegas)、西北大學(Northwestern University)、美利堅大學(American University)、春田學院(Springfield College)等具運動分析領域研究權威的知名大學，將計畫進行跨校教學研究合作。施校長表示，藉由運動學程讓同學兼具運動和金融專業知識，未來中信金融管理學院運動分析學程與運動分析研究中心，將昃台灣運動經濟教學與研究的重要基地。



中金院新學期推動學分銀行(Credit Bank)教學模式，運動分析學程是學分銀行的一環，只要學生依規定取得學程課程學分數、參加校內微留學計畫、且畢業總學分達標，就可同時取得學士畢業證書及學分學程證書。中金院學生畢業前取得9張金融全證照、TOEIC750分以上「績優生保障就業」的門檻，可獲推薦給中國信託保障就業。施光訓校長強調說，中金院會持續努力開發產學合作夥伴，落實學用合一，成為亞洲最務實的商學院。中信金融管理學院官方網站：https://www.ctbc.edu.tw/



訊息來源：中信金融管理學院



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