周六020 德乙 比勒費爾德VS雷根斯堡 2017-07-29 21:30

主隊近況：攻強於守 比勒全力捍衛主場

主場作戰的比勒費爾德隊在本周二凌晨進行的熱身賽中2比1戰勝英冠女王公園巡遊者隊，在熱身賽中取得六連勝。比勒費爾德隊在上賽季德乙聯賽中取得8勝13平13負進50球失54球並最終以聯賽倒數第四名的成績驚險保級，在半主力門將達瓦里和黑斯爾、半主力右後衛格里茨、主力左後衛舒潘、半主力中前衛楊格拉斯、主力中前衛雅博離隊后引進了德乙降班馬慕尼黑1860隊主力門將奧爾特加、德乙德累斯頓隊替補右後衛特謝拉、英冠布倫特福德隊半主力中前衛科爾施鮑默、德乙降班馬維爾茨堡踢球者隊主力進攻中場魏勞赫、德乙波鴻隊半主力中鋒誇施納、瑞超豪門巴塞爾隊半主力中鋒斯波拉爾，球隊進攻實力與上賽季相比得到明顯提升但中場實力有所減弱。從球隊季前熱身賽情況來看，比勒費爾德隊在六場熱身賽中取得4勝2負，雖然曾經4比0大勝俄超喀山魯賓隊但在最近一場熱身賽中1比3負於英冠諾維奇隊，球隊目前仍在進行陣容磨合。本周六主場迎來雷根斯堡隊，比勒費爾德隊中鋒福格爾薩默爾表示對手在換帥后肯定會改變踢法，但比勒費爾德隊的唯一目標是在主場拿下三分，在賽季初持續拿分對球隊來說非常重要。從球隊傷停情況來看，主力進攻中場諾特正在進行康復治療，替補進攻中場布蘭迪因傷缺陣，主力中前衛舒茨因傷出場成疑，其他球員都可以出場。

客隊近況：心態平和 雷根斯堡全力保級

客場作戰的雷根斯堡隊在本周二凌晨進行的熱身賽中2比1戰勝英冠女王公園巡遊者隊，在熱身賽中取得六連勝。雷根斯堡隊在上賽季德丙聯賽中以18勝9平11負進62球失50球的成績獲得聯賽第三名並通過德乙升降級附加賽淘汰慕尼黑1860隊后如願升級，在主力進攻中場托米和普施以及多名替補球員離隊后引進了德乙降班馬卡爾斯魯厄隊半主力中衛金貝爾、奧甲豪門薩爾茨堡紅牛隊半主力中衛A.索倫森、德甲霍芬海姆二隊主力前鋒梅斯、德甲沃爾夫斯堡二隊主力進攻中場斯托爾策、德甲奧格斯堡二隊主力進攻中場弗倫內齊、德國足球第四級別聯賽施泰因巴赫隊主力中鋒阿達姆揚、德丙茨維考隊中鋒尼特費爾德，並在功勛主帥赫爾里希離任后聘請德甲新貴萊比錫紅牛青年隊主帥拜爾洛策為球隊的新主帥，球隊攻防實力得到一定提升，但仍需要通過正式比賽檢驗與德乙球隊的差距。從球隊季前熱身賽情況來看，雷根斯堡隊在五場熱身賽中取得2勝1平2負並在最近一場熱身賽中2比1爆冷戰勝德甲奧格斯堡隊，顯示了不錯的攻防狀態。本周六客場挑戰比勒費爾德隊，雷根斯堡隊主帥拜爾洛策表示保留大部分主力陣容的對手通過引援進一步提升球隊實力並且擁有豐富比賽經驗，但在新賽季首場比賽中對陣這樣的球隊對雷根斯堡隊來說並非壞事。從球隊傷停情況來看，替補門將萊爾希、替補后腰施廷格爾因傷缺陣，主力右後衛海茵、替補后腰科普正在進行恢復性訓練，半主力中鋒尼特費爾德傷愈歸隊。

比賽信息

場次：2017/18賽季德國足球乙級聯賽第1輪

球場信息：比勒費爾德，旭格競技場

天氣情況：多雲，21°

購彩提示

本場競彩開出勝平負固定獎金為1.95/3.15/3.35，主隊讓-1球的勝平負固定獎金為4.05/3.55/1.67，看好主場作戰的比勒費爾德隊。比勒費爾德隊在新賽季陣容變化不小並仍在調整狀態，在熱身賽中展現不錯進攻能力但仍需要提升防守穩定性，此役必會在新賽季首戰中全力拿下三分并力爭樹立強勢主場的形象。雷根斯堡隊作為升班馬通過引援增強了攻防實力但需要在正式比賽中進行檢驗，球隊目前主力陣容齊整並在最近一場熱身賽中爆冷戰勝德甲球隊，此役將會盡全力從客場全身而退。

（中國競彩網-小紅）