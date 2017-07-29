巴西甲競彩推薦： 博塔弗戈 VS 聖保羅

比賽時間： 2017. 07.30 星期日 03:00

【manbetx數據中心】

亞洲盤口： 1.06 博塔弗戈 - 0.25 聖保羅 0.76

歐洲指數： 2.30 3.10 2.78

【manbetx賽事分析】：

周日凌晨3點檔，巴甲聯賽展開第17輪爭奪，率先上演是博塔弗戈主場迎戰保級區的聖保羅。博塔弗戈最近應付三線作戰，成績保持平穩態勢。周中巴西杯8強戰次回合，博塔弗戈主場翻盤成功，他們在家門口3比0大勝米內羅競技，總比分以3比1逆轉對手躋身半決賽。最近7場比賽博塔弗戈錄得4勝3平不敗戰績。本戰面對戰績下滑的聖保羅，球隊有望落井下石。聖保羅是昔日的巴甲勁旅，他們上一次在巴甲聯賽奪冠已經是2008賽季，距離現在足足有9年時間，在這9年時間裏面，球隊也從一支昔日的豪門變為保級球隊。本賽季陣容解體，導致他們成績大幅插水，目前球隊處於水深火熱當中，本賽季極有可能走上不歸路。

盤口追擊

本場比賽博塔弗戈主場讓步0.25，隨著周中巴西杯大勝，主隊自然受到熱情追捧。不過翻查兩隊近年交鋒，聖保羅反而不懼怕這個對手，甚至有點相生相剋的味道。目前上盤折讓高達1.06，後市水位出現震蕩，萬博ManbetX機構還在調整市場資金平衡。博塔弗戈近期三線出擊，陣容輪換是在所難免的，而且聯賽處於中游位置，他們戰意不如客軍強烈。聖保羅最近聯賽戰績走穩並且有保級壓力，這場比賽聖保羅反而更有搶分動力，看好受讓方聖保羅不敗。

比分推薦： 1:1， 1:2

北京單場沒有讓球，推薦：1/0

競彩讓球勝平負博塔弗戈(-1)球，推薦：0

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