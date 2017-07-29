日期:2017年7月29日周六競彩開61場比賽，德乙首輪英格斯塔和柏林聯合兩支升級熱門球隊遭遇，亞盤半球退盤平半柏林聯更值得看好；國際冠軍杯進入收官階段，切爾西國米上演新加坡站最後一場pk，土豪曼城和熱刺約戰完本場以後就回國備戰新賽季英超聯賽，首次海外西班牙國家德比皇馬競技狀態不佳，巴薩內馬爾深陷轉會傳聞，大鬧訓練場恐將缺席。法國超級杯失學嚴重的摩納哥在中立場摩洛哥對陣大巴黎，後者得到盤口高看。帶來以下五場比賽分析：

周六015 德乙 英格斯塔vs柏林聯合

德乙首輪賽事兩大升級熱門遭遇，英格斯塔上賽季排名德甲倒數第2降入乙級，新賽季5場熱身賽4勝1平保持不敗盤路一場沒輸，他們是本賽季德乙升級奪冠的最大熱門。柏林聯合上賽季最終排名第4無緣升級，夏季備戰6場熱身賽保持全勝戰績提前進入狀態。本場比賽初盤英格斯塔讓半球，即時盤位調整為主讓平半，競彩投注建議主讓一球負。

周六016 國冠杯 切爾西vs國米

本場比賽是國際冠軍杯新加坡站的最後一場，切爾西此前兩場熱身賽分別在北京鳥巢3-0完勝阿森納，隨後在新加坡首場國冠杯2-3不敵拜仁，新近簽入的莫拉塔在上場比賽替補出場送出助攻。夏季引援動作不大的國米在前兩場國際冠軍杯分別1-0小勝里昂，2-0完勝拜仁，令人出乎意料。斯帕萊蒂的執教能力在賽季初得以充分體現。本場比賽開切爾西讓出半一盤位，競彩投注建議主勝做膽。

周六037 法超杯 摩納哥vs聖日爾曼

本場法國超級杯將在中立場地摩洛哥進行，由上賽季法甲冠軍摩納哥對陣法國杯冠軍巴黎聖日爾曼。摩納哥夏季轉會成為歐洲第一「黑店」，相繼送走了貝爾納多席爾瓦、巴卡約科、門迪上賽季聯賽奪冠的三大主力功臣，狂賺過億英鎊。近期，隊內希望之星超級新秀姆巴佩更是傳聞得到了皇馬和曼城的垂涎，報價超過1.5億英鎊。實力受損的摩納哥在夏季6場熱身賽2勝3平1負不太出色。大巴黎新賽季陣容變化不大，主力陣容全部得以保留，補強了左右兩個邊後衛，1600萬簽入皇家社會左後衛貝奇切，免費簽入尤文右後衛阿爾維斯。新賽季3場國際冠軍杯比賽1平2負無一勝績。本場盤口開到大巴黎讓出半球到半一不等，競彩投注建議大巴黎贏球做膽。

周六041 國冠杯 曼城vs熱刺

本場國際冠軍杯賽事將在中立場美國田納西納什維爾進行。截止目前為止，土豪曼城一共簽入了沃克（右後衛，熱刺，4820萬英鎊），門迪（左後衛，摩納哥，4675萬英鎊），貝爾納多-席爾瓦（邊前衛，摩納哥，4250萬英鎊），埃德森（門將，本菲卡，3400萬英鎊），達尼洛（右後衛，皇馬，2550萬英鎊），道格拉斯-路易斯（中場，達伽馬，1070萬英鎊），總共花費超過2億英鎊。前兩場國冠杯賽事1勝1負，分別是0-2不敵曼城，4-1大勝皇馬。熱刺夏季轉會送走了主力邊衛沃克，不過在這個位置上特里皮爾迅速成長完全可以無縫銜接，球隊保持了上賽季奪得英超亞軍的主力陣容班底，前兩場國際冠軍杯1勝1負，分別是4-2大勝巴黎，2-3不敵羅馬。本場比賽結束后兩隊都將啟程回國備戰8月上旬開始的英超新賽季。亞盤僅開出曼城讓平半盤位，競彩投注建議走主隊不敗。

周六046 國冠杯 皇馬vs巴薩

本場國際冠軍杯賽事將在中立場美國邁阿密進行，這也是首場海外西班牙國家德比。有意思的是兩隊將在8月中旬在西班牙本土還有兩回合的西班牙超級杯賽事要打，一個月不到時間將上演三次國家德比。皇馬前兩場國冠杯比賽1－1戰平曼聯，1-4不敵曼城未嘗勝績，C羅缺席美國之行，貝爾和本澤馬尚未找到競技狀態，夏季引援銀河戰績尚未簽入重磅交易，只是從馬競挖來了左後衛埃爾南德斯和簽下了貝蒂斯中場塞瓦略斯。銀河戰艦將在本場比賽結束后回國備戰8月9日的歐洲超級杯與曼聯的比賽。巴薩前兩場國冠杯比賽分別戰勝尤文和曼聯保持全勝，內馬爾包辦了全部3個進球。不過最近巴西人深陷轉會傳聞，在邁阿密的訓練中內馬爾與新援塞梅多發生了不愉快，兩人險些大打出手，所幸隊友及時拉架，才防止衝突惡化。事後，巴薩主帥巴爾韋德甚至將內馬爾趕出訓練場。塞爾吉奧-羅伯托在此前同曼聯的比賽中受傷，並因此缺席了周四的訓練，他有可能錯過同皇馬的比賽。本場初盤巴薩讓出平半，競技狀態較差的皇馬不受看好，競彩投注建議巴薩不敗。

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