周六021 德乙 達姆施塔特VS菲爾特 2017-07-29 21:30

主隊近況：攻防尚可 達姆捍衛強悍主場

主場作戰的達姆施塔特隊在上周六進行的熱身賽中2比0戰勝法甲南特隊，在熱身賽中連續五場比賽不敗。達姆施塔特隊在上賽季德甲聯賽中取得7勝4平23負進28球失63球並最終以聯賽副班長的成績降入德乙聯賽，在主力門將埃塞爾、半主力左後衛古瓦拉、主力中前衛岡多夫和弗蘭西奇、主力進攻中場海勒、半主力中鋒科拉克、普拉特以及施普洛克離隊后引進了瑞超草蜢隊半主力門將茂爾、德甲升班馬斯圖加特隊主力右後衛格羅斯克羅伊茨、德乙降班馬慕尼黑1860隊主力后腰R.拉卡澤特、德乙降班馬卡爾斯魯厄隊替補門將斯特里策爾和半主力中前衛梅勒姆、荷乙奈梅亨隊主力中前衛馮哈克、德乙紐倫堡隊半主力進攻中場肯佩、澳超布里斯班獅吼隊主力中鋒麥克拉倫、德甲升班馬漢諾威96隊替補中鋒A.索比希，球隊陣容變化較大但留下了幾名攻防核心。從球隊季前熱身賽情況來看，達姆施塔特隊在六場熱身賽中取得5勝1平但沒有遇到強隊，球隊目前進攻狀態尚可但仍需要通過正式比賽檢驗球隊的防守。本周六主場迎來菲爾特隊，達姆施塔特隊主帥弗林斯表示陣容出色的對手憑藉開場逼搶給對手施加巨大壓力，相信自己強項的達姆施塔特隊非常期待這場與強敵進行的新賽季首秀並將盡全力展現最佳狀態。從球隊傷停情況來看，主力進攻中場羅森塔爾正在進行恢復性訓練，其他球員都可以出場。

客隊近況：核心出走 菲爾特進攻或受阻

客場作戰的菲爾特隊在本周二凌晨進行的熱身賽中2比1戰勝英冠女王公園巡遊者隊，在熱身賽中取得六連勝。菲爾特隊在上賽季德乙聯賽中以12勝9平13負進33球失40球的成績最終獲得聯賽第八名，在主力左後衛吉塞爾曼、半主力中衛拉普、主力中衛M.弗蘭克、半主力后腰A.霍夫曼、主力進攻中場祖利隊后引進了德乙降班馬慕尼黑1860隊主力左後衛M.維泰克、瑞典足球超級聯賽哈馬比隊替補中衛馬加爾、波甲格但斯克隊主力中衛馬洛卡、德乙降班馬維爾茨堡踢球者隊替補進攻中場S.恩斯特、德乙勁旅不倫瑞克隊主力進攻中場奧姆拉季奇、德乙降班馬卡爾斯魯厄隊主力進攻中場托雷斯、英冠布倫特福德隊替補中鋒P.霍夫曼，球隊陣容與上賽季相比變化較大並需要通過正式比賽進行檢驗和磨合。從球隊季前熱身賽情況來看，菲爾特隊在六場熱身賽中取得3勝1平2負並在最近一場熱身賽中0比0戰平德甲美因茨隊，顯示了不錯的防守狀態。本周六客場挑戰達姆施塔特隊，菲爾特隊主帥拉多基表示對手擁有強大陣容和非常豐富比賽經驗，身體狀態不錯的菲爾特隊已經做好了鬥志和競技狀態上的準備並期待與對手的較量，此役將會盡全力展現自己的能力。從球隊傷停情況來看，半主力進攻中場薩拉雷爾、半主力中鋒P.霍夫曼正在進行康復治療，半主力進攻中場波利因傷缺陣，半主力中衛馬加爾和馬洛卡正在進行恢復性訓練，其他球員都可以出場。

比賽信息

場次：2017/18賽季德國足球乙級聯賽第1輪

球場信息：達姆施塔特，博倫法爾門畔約納坦海默斯體育場

天氣情況：晴，27°

購彩提示

本場競彩開出1.96/3.05/3.45的勝平負玩法固定獎金，主隊讓-1球的勝平負固定獎金為4.15/3.50/1.66，看好達姆施塔特隊在主場獲勝。達姆施塔特隊在新賽季陣容變化較大但通過引援彌補了陣容空缺，在熱身賽中展現不錯進攻狀態但沒有遭遇太大考驗，此役必會在新賽季首個主場比賽中全力用一場勝利證明自己的沖甲決心。菲爾特隊在新賽季同樣陣容變化不小但恐怕難以通過引援彌補進攻核心離開后的空缺，在熱身賽中表現得中規中矩並在最近一場熱身賽中保持失球，此役將會盡全力從客場全身而退。

（中國競彩網-小紅）