周六早場再現火爆賽程，儘管韓職進入短暫休賽期，但日職聯強勢歸來，加上日乙和國際友誼賽，周六20:00以前早場多達16場。今日早場離散重點分享今天早場16場指數，另附競彩初步觀點。臨場指數、精選方案和亞盤觀點，歡迎社區搜索關注「足球離散」達人號，下午3點起更新!

[離散指數]是彩票常用參考數據，基本原理是：用多家菠菜公司賠率平均值減去每一家賠率得到的差值的絕對值的均值。離散度小表明各菠菜公司認同度高，通常也是容易打出的結果;離散大則菠菜公司意見分歧大，通常是不容打出。本欄目計算了全球近百家家菠菜公司賠率計算得出，希望對投注有參考價值!以下是各場數據匯總(數據截取至10:30)：

【博膽精選】

吉尼斯杯016場，切爾西vs國米，本場是本賽季國際熱身亞洲區最後一場較量，兩隊新賽季備戰都較晚，相對而言藍軍狀態相對穩定，而且人員也基本齊整，國米上輪2-0完勝拜仁，但拜仁亞洲熱身的態度被多方抨擊。賠率來看，目前均賠1.71 3.81 4.31，藍軍優勢極其明顯。離散來看，主勝指數5.67中位，平局指數20.47同樣中位穩定，客勝指數稍顯偏低。本場顯然國米爆冷經歷被博彩公司忌憚，但目前指數配比來看，依然對藍軍贏球極為有利。

日乙004場，松本山雅vs金澤，兩隊近期狀態相差甚遠，主隊近8場6勝1平1負，其中近5主場4勝1平;金澤近期遭遇3連敗。而歷史交鋒來看，雙方近6次交手鬆本居然全部獲勝。賠率方面，目前均賠1.54 3.81 5.53，主勝理論概率高達59.29%，這在日乙賽場極其罕見。而離散方面，目前主勝指數3.51始終被壓在絕對低位，平局指數8.83中位偏低，好在客勝離散高企。目前指數配比下，本場可嘗試博膽主勝。

【重點補防】

日職007場，大阪鋼巴vs大板櫻花,本場德比大戰，櫻花本賽季長期霸佔聯賽榜首，而老大哥鋼巴本賽季狀態不佳，本場勝負對櫻花爭冠意義重大。雙方近年交手平局多，首回合2-2戰平。本場均賠2.53 3.30 2.57，平賠明顯高企，雙方處在均勢狀態。離散來看，目前主勝離散12.58明顯高企，平局指數15.15意外的處於高位，客勝指數僅為8.71，指數上對櫻花極為有利。目前指數配比下，首推櫻花客場贏球，雙選關注30。

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