國冠杯情報：切爾西近期宣布卡希爾擔任隊長北京新浪網 (2017-07-29 11:35)
周六016 國冠杯 切爾西VS國際米蘭 2017-07-29 19:35
地點：新加坡
場次：2017年國際冠軍杯新加坡區
預計天氣：28度 小雨
藍軍新隊長上任
切爾西隊在上一場國冠杯的比賽中2:3負於了拜仁，遭遇本次季前賽的首場失利。孔蒂入主斯坦福橋的首個賽季重奪英超冠軍，非常成功，但是新賽季他們將面臨著更為激烈的競爭，藍月亮一如既往地大手筆，紅魔也在轉會市場上搶在他們之前得到了盧卡庫，不過他們也花費重金得到了莫拉塔，這也意味著科斯塔進入離隊倒計時。近期，球隊宣布卡希爾擔任隊長，阿斯皮利奎塔擔任副隊長，前者在特里離隊之後接過了隊長袖標，上賽季，他在英超保持全勤，已經成長為新的領袖。
藍黑三叉戟閃耀
國米在季前賽裏面漸入佳境，在國冠杯之前的三場友誼賽1勝1平1負，而國冠杯前兩場比賽他們分別擊敗了里昂和拜仁，表現不錯。上一場比賽前場三叉戟坎德雷瓦、埃德爾和佩里西奇的三叉戟表現不錯，雖然埃德爾在新賽季難免作為伊卡爾迪的替補，但是他也需要這種比賽來證明自己的實力。球隊今夏在轉會市場上動靜不大，而最近他們求購比達爾的計劃也基本告吹，拜仁CEO魯梅尼格已經確認智利人會留守安聯球場，顯然無緣歐戰的藍黑軍團對於頂級球星還是缺少吸引力。
交鋒歷史：
雙方近4次交戰，切爾西2勝2負與對手平分秋色。
客勝賠過高難出：
本場亞盤給到了主讓半一超高水，在中立場讓出如此的盤口還是比較到位，威廉初賠1.73 | 3.50 | 4.50歷史戰績下主隊53勝21平15負，受注后負賠還在抬升，藍黑軍團難有勝算，本場應是主隊不敗格局。
（中國競彩網-老K）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【甜蜜約定2sweet-PE-6229】純金金飾情人對墜男墜-約重1.45
- 【TISSOT】T-RACE鋁合金多功能觸控錶-紫/42mm(T08142097057
- ★Cort★Earth-Grand OP 雲杉單板木吉他
- BALLY DRAMER 黑色牛皮綁帶休閒鞋(男)
- MiGO-光采女戒
- 【Daniel Wellington】藍帶地中海尼龍對錶 藍x白40+34mm(DW
- NINE WEST--雙背帶鉚釘綴飾肩背包--質感黑
- 【LV】經典Monogram花紋 LV字樣腰帶/皮帶(85CM-M9608V)
- DK-5670防水防塵無線高解析一維雷射條碼掃描器
- 【CHANEL】boy chanel荔枝皮金釦ㄇ拉零錢包(黑色)(古巴系列
前火箭虐菜小王子入CBA 超高薪加盟麥蒂老東家【北京新浪網】
歐文想走?詹姆斯表示並不在乎 只一點讓他不爽【北京新浪網】
曼聯暴力大砍刀真不該賣 穆帥能賭命的一張奇牌【北京新浪網】
新游泳天王登基！世錦賽豪取七金 比肩菲爾普斯【北京新浪網】
保羅13+10率隊取勝晉級 燈泡組合首秀默契十足【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》