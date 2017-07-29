周六016 國冠杯 切爾西VS國際米蘭 2017-07-29 19:35

地點：新加坡

場次：2017年國際冠軍杯新加坡區

預計天氣：28度 小雨

藍軍新隊長上任

切爾西隊在上一場國冠杯的比賽中2:3負於了拜仁，遭遇本次季前賽的首場失利。孔蒂入主斯坦福橋的首個賽季重奪英超冠軍，非常成功，但是新賽季他們將面臨著更為激烈的競爭，藍月亮一如既往地大手筆，紅魔也在轉會市場上搶在他們之前得到了盧卡庫，不過他們也花費重金得到了莫拉塔，這也意味著科斯塔進入離隊倒計時。近期，球隊宣布卡希爾擔任隊長，阿斯皮利奎塔擔任副隊長，前者在特里離隊之後接過了隊長袖標，上賽季，他在英超保持全勤，已經成長為新的領袖。

藍黑三叉戟閃耀

國米在季前賽裏面漸入佳境，在國冠杯之前的三場友誼賽1勝1平1負，而國冠杯前兩場比賽他們分別擊敗了里昂和拜仁，表現不錯。上一場比賽前場三叉戟坎德雷瓦、埃德爾和佩里西奇的三叉戟表現不錯，雖然埃德爾在新賽季難免作為伊卡爾迪的替補，但是他也需要這種比賽來證明自己的實力。球隊今夏在轉會市場上動靜不大，而最近他們求購比達爾的計劃也基本告吹，拜仁CEO魯梅尼格已經確認智利人會留守安聯球場，顯然無緣歐戰的藍黑軍團對於頂級球星還是缺少吸引力。

交鋒歷史：

雙方近4次交戰，切爾西2勝2負與對手平分秋色。

客勝賠過高難出：

本場亞盤給到了主讓半一超高水，在中立場讓出如此的盤口還是比較到位，威廉初賠1.73 | 3.50 | 4.50歷史戰績下主隊53勝21平15負，受注后負賠還在抬升，藍黑軍團難有勝算，本場應是主隊不敗格局。

（中國競彩網-老K）