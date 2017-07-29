勞動部「雙軌訓練旗艦計畫」青年畢業即就業 兼顧升學與就業 106年度各校院獨立招生報名中



(中央社訊息服務20170729 09:31:33)「邊田庄」餐飲總主廚-汪上賀，高職念的是建築科，家中經營小吃店，從小耳濡目染的薰習加上興趣，高職畢業後他毅然決定參加「雙軌訓練旗艦計畫」餐飲經營實務訓練班，一邊繼續課業，同時學習專業技術，用計畫所提供的學費補助減輕家裡的經濟負擔；相較於高職餐飲科畢業同學們的熟練刀工，非本科出身的上賀顯得笨拙吃力，進入學校學習的前半年，上賀每天勤奮練習刀工手法，為的是趕上同學們的進度，手上大小刀傷不斷，經常在受傷流血包紮後仍繼續工作，從操作鍋具、清洗鍋碗瓢盆、協助師傅準備食材等基本功逐步學習磨練，對師傅(老師)的指令使命必達，一心只想著「珍惜每一次學習機會，學到的技術就是自己的資產，誰也帶不走」。 上賀認為自己是個幸運兒，在學期間遇上餐飲業界達人，也是他的啟蒙恩師「龍師傅--黃景龍」；上賀利用課餘時間到龍師傅的台菜餐廳實習，師傅毫不藏私的傳授廚藝精髓與訣竅，鼓勵他考取證照並參與國內外大小廚藝競賽，除了累積豐富的實戰經驗也開拓專業餐飲的國際視野；畢業後，上賀繼續留任龍師傅的餐廳，認真、堅持與不妥協的態度，讓他在短短三年間就晉身為主廚。 為了學習更多不同風格的料理，上賀辭別恩師，轉戰江浙菜名廚「邊田庄」，除了將以往的做菜經驗發揮得淋漓盡致，更創作出不少別出心裁的創意料理，躍升為總主廚，成為大家口中的「上賀師傅」，不但掌廚、還肩負著餐廳人員訓練與管理的重責；為了鼓勵和他一樣懷抱進軍餐飲業的學子們，他也應邀到學校演講分享他的成功經驗，他說：「理論、實務同樣重要，學得技術考取證照是入門餐飲業的第一步，想要成功沒有捷徑，就是找到自己有興趣的事，堅持再堅持，對於新事物要抱持好奇心持續學習進步!」。 勞動力發展署北分署林仁昭分署長表示，「雙軌訓練旗艦計畫」有明確的核心訓練目標及制度，使學生練就具深度的職業技能，成為企業迫切渴求之人才，近年畢業生就業率均達9成，達到畢業立即就業之計畫目標。本計畫詳細資訊請上網搜尋：「雙軌訓練旗艦計畫」網站https://www.dual.nat.gov.tw或洽詢(02)8995-6399轉1266~1272。計畫短片：https://youtu.be/D8sb2Y9gmUY以上資訊由社團法人中華民國全國中小企業總會提供



訊息來源：社團法人中華民國全國中小企業總會



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