中度颱風尼莎來勢洶洶，明天綠島鄉、蘭嶼鄉停班停課。行政院長林全今天(28)傍晚視察「尼莎颱風中央災害應變中心」時表示，依颱風預估路徑，研判東部及南部為致災高風險地區，請地方政府加強整備與警戒，請全國民眾配合政府一起守護家園，將災害損失減至最低。



今年第九號颱風尼莎今天晚上8點多發展為中度颱風，目前它的中心位置，在花蓮東南方約390 公里的海面上，以每小時16公里速度，持續向西北進行，颱風暴風圈擴大，並進入巴士海峽及臺灣東南部海面，對宜蘭、花蓮、臺東及臺中以南陸地構成威脅。氣象局提醒宜蘭、花蓮、臺東（含蘭嶼、綠島）、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄及屏東地區(含恆春半島)要嚴加戒備，並防強風豪雨。受颱風影響，明天花蓮地區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭、臺東及南投地



區有局部大雨或豪雨，其他地區有局部大雨發生的機率，請民眾注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區請慎防淹水。颱風期間提醒民眾避免進入山區、河川及海邊活動。



受颱風影響，台東縣綠島鄉、蘭嶼鄉明天停止上班及上課。宜蘭縣、花蓮縣、台東縣明天下午停班停課。