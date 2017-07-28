歷來最大宗 象牙海岸查獲穿山甲鱗片中央廣播電台 (2017-07-28 22:31)
象牙海岸反走私當局今天(28日)表示，警方查獲承3噸的穿山甲鱗片，並逮捕8名企圖走私這些鱗片的人犯。
穿山甲是瀕臨絕種的動物，也是世上走私最頻繁的哺乳類動物。穿山甲的鱗片在越南和中國可以賣得高價，因為它們被宣稱具有醫療效果。聯合國公約禁止世界各國販賣穿山甲及其鱗片。
象牙海岸和其他西非國家的森林，是穿山甲的棲息地。
象牙海岸反走私部門主管表示，他們是在這些走私客準備把穿山甲鱗片交給中國經紀商的時候，將他們逮捕。
這次查獲的穿山甲鱗片價值大約4,500萬非洲共同體法郎(相當於8萬美元)，這也是象牙海岸歷來破獲的最大一宗穿山甲走私案。
根據打擊野生動物走私與犯罪的執法網絡EAGLE估計，有超過4千多隻穿山甲被殺，才能取得如此份量的鱗片。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【東方翡翠寶石】飛龍在天A貨天然緬甸玉掛件吊墜/花青、雕
- 【ANGEL WOOLEN】圓滿之星印度手工100%羊毛披肩(灰色)
- NBA-邁阿密熱火隊繡花迷彩連帽鋪棉外套-紅色(男)
- HOLA 雅緻天絲素色被套雙人輕粉
- [促銷]SAMPO聲寶 5-7坪變頻單冷一對一分離式冷氣(AM-QC36D/
- 【Panasonic國際牌】12公斤不銹鋼變頻洗衣機 NA-V120DBS-S
- UHO-久澤木柞 輕木多功能收納5尺雙人床頭箱(胡桃/白)
- msi微星 Trident 3 VR7RC-039TW i5-7400 GTX1060 WIN10 電
- 【金石工坊】青金石手鍊-好運紅瑪瑙
- LooCa 溫感緹花彈力8cm記憶床墊-加大6尺
韓女童全身過敏險喪命 竟是芒果惹禍【Kairos 風向新聞】
前方下大雨 機車騎士急穿雨衣好刺激【NOWnews今日新聞】
超犯規女神！韓國名模韓惠珍塑身2大祕訣【華人健康網】
粉刺不用清 做對這些事把粉刺「排」出來【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》