象牙海岸反走私當局今天(28日)表示，警方查獲承3噸的穿山甲鱗片，並逮捕8名企圖走私這些鱗片的人犯。

穿山甲是瀕臨絕種的動物，也是世上走私最頻繁的哺乳類動物。穿山甲的鱗片在越南和中國可以賣得高價，因為它們被宣稱具有醫療效果。聯合國公約禁止世界各國販賣穿山甲及其鱗片。

象牙海岸和其他西非國家的森林，是穿山甲的棲息地。

象牙海岸反走私部門主管表示，他們是在這些走私客準備把穿山甲鱗片交給中國經紀商的時候，將他們逮捕。

這次查獲的穿山甲鱗片價值大約4,500萬非洲共同體法郎(相當於8萬美元)，這也是象牙海岸歷來破獲的最大一宗穿山甲走私案。

根據打擊野生動物走私與犯罪的執法網絡EAGLE估計，有超過4千多隻穿山甲被殺，才能取得如此份量的鱗片。