台中"天外天劇場"面臨拆除 爭取文資身分公視 (2017-07-28 00:00)
台中市復興路的「天外天劇場」，是日本時代台灣最氣派的戲院之一，數度面臨拆除命運，文史團體邀請結構技師會勘提出新事證申請重審。
台中市天外天劇場從2014年來三度進入文資審議程序，原本今年5月確定無法取得文資身分，一度面臨拆除命運，但文史團體邀請結構技師會勘，認為劇場圓頂具有保存價值列為新事證，向台中市文資處申請重審。
==結構技師 施忠賢==
最特別的是它的屋頂的部分
屋頂就是有一個圓形的鋼構屋頂
它採用是普拉特式桁架
來做這樣的一個圓形屋頂
那這個部分也反映當時的建築趨勢
==台中市舊城復興協會理事長 蔡承允==
他的這個天外天劇場的
圓形屋頂結構
做出就是它有獨特 它有稀少性
甚至是唯一性這樣的判讀
所以應該是對於
它對於天外天劇場
再次進入文資審議
應該是有相當大的推助力
天外天劇場在1933年由私人戲院改建，當時算是全台規模最大的民營劇場，結構技師表示，天外天劇場的圓頂採鋼構，跨距長達18.65公尺，同時期的建築中沒有更大的，而且圓頂坡度接近於平屋頂，結構特殊，台中市文資審議委員初步認為圓頂建築屬於新事證，將提報大會審議。
==台中市文資處長 李智富==
之前審議的時候去看的時候
它的屋頂是還沒有把它打開
那昨天去看的時候 屋頂有打開了
然後有看到之前審議
就是隱蔽的地方 沒看到的地方
然後他們覺得這個部分
可以再提送審議委員會的大會
來做討論
台中市文資處表示，只要確定提報到的內容屬於新事證，就必須依法進入文資審議大會，目前排定8月23日進行大會，期間所有權人不能對建築物進行處分。
邱植培 彭煥群 台中報導
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