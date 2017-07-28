















台中市復興路的「天外天劇場」，是日本時代台灣最氣派的戲院之一，數度面臨拆除命運，文史團體邀請結構技師會勘提出新事證申請重審。台中市天外天劇場從2014年來三度進入文資審議程序，原本今年5月確定無法取得文資身分，一度面臨拆除命運，但文史團體邀請結構技師會勘，認為劇場圓頂具有保存價值列為新事證，向台中市文資處申請重審。==結構技師 施忠賢==最特別的是它的屋頂的部分屋頂就是有一個圓形的鋼構屋頂它採用是普拉特式桁架來做這樣的一個圓形屋頂那這個部分也反映當時的建築趨勢==台中市舊城復興協會理事長 蔡承允==他的這個天外天劇場的圓形屋頂結構做出就是它有獨特 它有稀少性甚至是唯一性這樣的判讀所以應該是對於它對於天外天劇場再次進入文資審議應該是有相當大的推助力天外天劇場在1933年由私人戲院改建，當時算是全台規模最大的民營劇場，結構技師表示，天外天劇場的圓頂採鋼構，跨距長達18.65公尺，同時期的建築中沒有更大的，而且圓頂坡度接近於平屋頂，結構特殊，台中市文資審議委員初步認為圓頂建築屬於新事證，將提報大會審議。==台中市文資處長 李智富==之前審議的時候去看的時候它的屋頂是還沒有把它打開那昨天去看的時候 屋頂有打開了然後有看到之前審議就是隱蔽的地方 沒看到的地方然後他們覺得這個部分可以再提送審議委員會的大會來做討論台中市文資處表示，只要確定提報到的內容屬於新事證，就必須依法進入文資審議大會，目前排定8月23日進行大會，期間所有權人不能對建築物進行處分。邱植培 彭煥群 台中報導