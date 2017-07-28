"飛天車"成真 進入量產最快明年交貨公視 (2017-07-28 00:00)
能在路上跑、又能在天上飛的飛天車。荷蘭新創飛天車，現在已開始接受訂單，最快明年交貨，不過，最簡單飛天車，一輛也要台幣1230萬元。。
緩緩升起轉動螺旋槳，蓄勢準備升空。這輛由荷蘭新創公司PAL-V，經過多年研發的路上空中雙棲的飛天車，Liberty，即將出現在現實世界，完成許多人心中多年的夢想。
==飛天車銷售市場總監 馬克思海斯==
人們的心態改變了
突然間他們認為飛天車
不再是什麼瘋狂的東西
而是突然間他們認為
飛天車正在逐步成真
這也是我們努力的目標
根據PAL-V公司的消息，該公司已經開始接受客戶訂單量產，預計10月份就會進行組裝第一批的Liberty飛天車，最快在2018年1月，就會將Liberty交到客戶手中，成為全球首款商業銷售的飛天車。
==飛天車銷售市場總監 馬克思海斯==
我們絕大多數目前跟潛在的客戶
都是從沒想過要飛行的族群
但突然間他們認為
我或許能夠開著某樣東西離開車庫
之後再飛往某地
比方說布魯塞爾市中心
然後把車停到停車場
Pal-V 早在2009和2012年，就成功測試飛天概念車，之後著手改良，更曾獲選為"最有可能成真"的設計。Liberty機身由碳纖維、鈦和鋁製成，重量約680公斤，兩人座。在地面以三輪機車形態行駛，若要改為空中飛行，升起槳葉全程約10分鐘。Liberty擁有230匹馬力，4缸引擎，最高時速可達180公里，加滿27升油箱，最多可飛行35 公里或行駛1207公里。最初製造的90輛限量版，售價高達1800萬台幣，普及版也要1230萬台幣。
至於斯洛伐克新創公司所研發的飛天車，今年年初獲得300萬歐元融資開始量產，上月也在巴黎航空展中亮相，這款飛天車預計2020年交貨，售價更飆破台幣5000萬元。要成為這兩款飛天車的駕駛，都必須先取得汽車跟飛行執照才行。
記者 靳元慶 報導
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