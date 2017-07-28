台語代稱閩南語? 文化部稱呼恐引爭議公視 (2017-07-28 00:00)
文化部為擬定國家語言發展法草案，在全台舉行多場公聽會，文化部長鄭麗君公開表示，要盡速將法案送入立法院，要復振台語、支持台語頻道，文化部想為台語正名，有人有意見。
除了國語之外，台灣最多民眾講的語言，有人稱為台語、有人叫做閩南話、福佬話，目前在政府文書中，則以閩南語或台灣閩南語稱呼，文化部打算在國家語言發展法中，推動台語正名，部長鄭麗君公開宣稱，要復振台語、支持台語頻道，但要把閩南語正名為台語，恐將引來爭議。
==客家委員會副主任委員 楊長鎮==
對於我們客家的鄉親來說
很多人會覺得 我們從小都不覺得
我們的語言不是台語
也就是我們自然而然就講客家話
是我們的台語啦
那這樣子的一個名稱的使用
我們是覺得還需要多一點時間
大家好好來討論
有語言學者認為，語言多以地域性來稱呼，比較正式的用語是台灣閩南語，但不少人也習慣以台語來稱呼。
==中研院院士 李壬癸==
像閩南話那麼多地方的閩南話
到底是什麼地方的
潮州的閩南話跟台灣的閩南話
是非常的不一樣 完全聽不懂
只講閩南話 這個話是蠻有疑問的
完整是台灣的閩南話
那這樣一講的話又很囉嗦
最簡單來講就是講台語
文化部則強調，台語或台灣閩南語，兩種名稱都有人使用，在國家語言發展法案中，並無明列。
==文化部政務次長 丁曉菁==
各族群使用者使用的名稱
有他自有的權利嘛
但是語言如果要定名
其實意見是非常非常多元
要凝聚一定的共識以後才定案
當然才比較周全
文化部強調，目前國家語言發展法草案優先處理語言保存的工作，未來在施行細則上才會廣納各方意見，討論稱謂。
記者 陳姝君 張國樑 台北報導
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