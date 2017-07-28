文化部為擬定國家語言發展法草案，在全台舉行多場公聽會，文化部長鄭麗君公開表示，要盡速將法案送入立法院，要復振台語、支持台語頻道，文化部想為台語正名，有人有意見。



除了國語之外，台灣最多民眾講的語言，有人稱為台語、有人叫做閩南話、福佬話，目前在政府文書中，則以閩南語或台灣閩南語稱呼，文化部打算在國家語言發展法中，推動台語正名，部長鄭麗君公開宣稱，要復振台語、支持台語頻道，但要把閩南語正名為台語，恐將引來爭議。



==客家委員會副主任委員 楊長鎮==

對於我們客家的鄉親來說

很多人會覺得 我們從小都不覺得

我們的語言不是台語

也就是我們自然而然就講客家話

是我們的台語啦

那這樣子的一個名稱的使用

我們是覺得還需要多一點時間

大家好好來討論



有語言學者認為，語言多以地域性來稱呼，比較正式的用語是台灣閩南語，但不少人也習慣以台語來稱呼。



==中研院院士 李壬癸==

像閩南話那麼多地方的閩南話

到底是什麼地方的

潮州的閩南話跟台灣的閩南話

是非常的不一樣 完全聽不懂

只講閩南話 這個話是蠻有疑問的

完整是台灣的閩南話

那這樣一講的話又很囉嗦

最簡單來講就是講台語



文化部則強調，台語或台灣閩南語，兩種名稱都有人使用，在國家語言發展法案中，並無明列。



==文化部政務次長 丁曉菁==

各族群使用者使用的名稱

有他自有的權利嘛

但是語言如果要定名

其實意見是非常非常多元

要凝聚一定的共識以後才定案

當然才比較周全



文化部強調，目前國家語言發展法草案優先處理語言保存的工作，未來在施行細則上才會廣納各方意見，討論稱謂。



記者 陳姝君 張國樑 台北報導