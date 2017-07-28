不滿雲林縣政府回運底渣暫置在口湖鄉後厝村，村民拉白布條抗議，要求另外找所在！為了讓居民與養殖戶放心，縣府是開說明會，強調這些底渣都是安全



拉著白布條，口湖居民不滿雲林縣府、口湖鄉公所，回運2000多噸底渣，放置在口湖鄉後厝村，鄰近水源地的地方，恐有汙染疑慮，要求公所將底渣都載走。



==雲林口湖居民==

只希望叫他們運走 不然以後後代

是要叫他們怎麼過生活



為了化解居民疑慮，縣府邀集環保署等單位，上午在口湖鄉公所召開說明會，強調六月中旬檢測重金屬的溶出，都符合標準。



==雲林縣環保局長 林長造==

國家標準就是說

這東西對我們土壤有影響嗎

要溶出試驗看溶得出來嗎

我們運回來 我們又再測一次

都是合乎國家標準我們才敢暫置



==雲林縣口湖鄉長 林哲凌==

我們只要垃圾委外焚化

我們每鄉鎮都有責任義務

一定要把底渣載回來

但口湖是有合法堆置空間

我們沒理由拒絕縣府



環保局掛保證，口湖鄉長說，沒理由拒絕縣府，但居民和民意代表，還是不買單。



==雲林縣議員 蔡孟真==

要求他們簽一個 無毒切結保證書

因為很多案例 都是政府說沒問題

但到時候出問題

百姓要去找誰求償



環保局強調，這些底渣只是暫置，未來將用在縣內公共工程，只是居民說，運走了舊的，又來新的，根本無限循環，而颱風季節到來，底渣就算有帆布覆蓋，但有揚塵及降雨後底渣滲水等問題，怎能讓人放心。



記者 王威雄 雲林報導