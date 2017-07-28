















文化部為擬定國家語言發展法草案，在全台舉行多場公聽會，文化部長鄭麗君公開表示，要盡速將法案送入立法院，要復振台語、支持台語頻道，但過去政府多以閩南語來稱台語，文化部想為台語正名，恐怕將會引發爭議。除了國語之外，台灣最多民眾講的語言，有人稱為台語、有人叫做閩南話、福佬話，目前在政府文書中，則以閩南語或台灣閩南語稱呼，文化部打算在國家語言發展法中，推動台語正名，部長鄭麗君公開宣稱，要復振台語、支持台語頻道，但要把閩南語正名為台語，恐將引來爭議。==客家委員會副主任委員 楊長鎮==對於我們客家的鄉親來說很多人會覺得 我們從小都不覺得我們的語言不是台語也就是我們 自然而然就講客家話是我們的台語啦那這樣子的一個名稱的使用我們是覺得還需要多一點時間大家好好來討論有語言學者認為，語言多以地域性來稱呼，比較正式的用語是台灣閩南語，但不少人也習慣以台語來稱呼。==中研院院士 李壬癸==像閩南話那麼多地方的閩南話到底是什麼地方的潮州的閩南話 跟台灣的閩南話是非常的不一樣 完全聽不懂只講閩南話 這個話是蠻有疑問的完整是台灣的閩南話那這樣一講的話又很囉嗦最簡單來講 就是講台語文化部則強調，台語或台灣閩南語，兩種名稱都有人使用，在國家語言發展法案中，並無明列。==文化部政務次長 丁曉菁==各族群使用者使用的名稱有他自有的權利嘛但是語言如果要定名其實意見是非常非常多元要凝聚一定的共識以後才定案當然才比較周全文化部強調，目前國家語言發展法草案優先處理語言保存的工作，未來在施行細則上才會廣納各方意見，討論稱謂。記者 陳姝君 張國樑 台北報導