台語代稱閩南語? 文化部想正名先求共識公視 (2017-07-28 00:00)
文化部為擬定國家語言發展法草案，在全台舉行多場公聽會，文化部長鄭麗君公開表示，要盡速將法案送入立法院，要復振台語、支持台語頻道，但過去政府多以閩南語來稱台語，文化部想為台語正名，恐怕將會引發爭議。
除了國語之外，台灣最多民眾講的語言，有人稱為台語、有人叫做閩南話、福佬話，目前在政府文書中，則以閩南語或台灣閩南語稱呼，文化部打算在國家語言發展法中，推動台語正名，部長鄭麗君公開宣稱，要復振台語、支持台語頻道，但要把閩南語正名為台語，恐將引來爭議。
==客家委員會副主任委員 楊長鎮==
對於我們客家的鄉親來說
很多人會覺得 我們從小都不覺得
我們的語言不是台語
也就是我們 自然而然就講客家話
是我們的台語啦
那這樣子的一個名稱的使用
我們是覺得還需要多一點時間
大家好好來討論
有語言學者認為，語言多以地域性來稱呼，比較正式的用語是台灣閩南語，但不少人也習慣以台語來稱呼。
==中研院院士 李壬癸==
像閩南話那麼多地方的閩南話
到底是什麼地方的
潮州的閩南話 跟台灣的閩南話
是非常的不一樣 完全聽不懂
只講閩南話 這個話是蠻有疑問的
完整是台灣的閩南話
那這樣一講的話又很囉嗦
最簡單來講 就是講台語
文化部則強調，台語或台灣閩南語，兩種名稱都有人使用，在國家語言發展法案中，並無明列。
==文化部政務次長 丁曉菁==
各族群使用者使用的名稱
有他自有的權利嘛
但是語言如果要定名
其實意見是非常非常多元
要凝聚一定的共識以後才定案
當然才比較周全
文化部強調，目前國家語言發展法草案優先處理語言保存的工作，未來在施行細則上才會廣納各方意見，討論稱謂。
記者 陳姝君 張國樑 台北報導
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【台灣三洋SANLUX】13kg 直流變頻超音波洗衣機 SW-13DUA
- Avantree Audition Pro藍牙NFC超低延遲無線耳罩式耳機(AS9P
- LooCa 特級天絲3cm全記憶床墊-加大
- 【美國康寧 CORELLE】閃耀藍6件式餐盤組 (6N02)
- 【SINA COVA】老船長質感素面中線牛皮休閒皮帶 SC2241-3咖
- 輕鬆睡-EzTek 波浪面竹炭感溫釋壓記憶床墊 加大8cm 繽紛多
- 奶油獅-好朋友系列-馬來西亞進口100%天然乳膠床墊-5公分厚-
- TORY BURCH SAVORA 黑白色緹花流蘇短褲
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】冶豔熱情 項鍊(NK0654)
- BOBSON 女款功能性兩件式外套(果綠40)
韓女童全身過敏險喪命 竟是芒果惹禍【Kairos 風向新聞】
前方下大雨 機車騎士急穿雨衣好刺激【NOWnews今日新聞】
超犯規女神！韓國名模韓惠珍塑身2大祕訣【華人健康網】
粉刺不用清 做對這些事把粉刺「排」出來【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》