新加坡濱海灣 設全球最大"地下供冷中心"公視 (2017-07-28 00:00)
夏季最耗電的電氣用品是冷氣。但是在有些國家，冷氣是集中供應，以新加坡為例，在最熱鬧的觀光區濱海灣，設有全世界最大的地下供冷中心，估計節能率可以達到40％。
濱海灣是新加坡最知名的觀光景點，但很多人不知道的是，這裡真正最具有遠見的建設不是地表聳立的建築，而是深藏在地底25公尺、全世界最大的地下區域供冷中心。
==新加坡都市重建局發言人 郭星敏==
當我們看著濱海灣 我們想到
為什麼不在這裡建造
整個新區域的基礎設施
因為我們希望這裡
有新型態的公共設施
來服務這個新的金融中心區
而且當然我們也希望濱海灣區
成為一個永續 和低碳足跡的區域
金屬反光板隨風飄動，這是供冷中心在地面唯一的設施-冷卻塔。地底下巨大的廠房有六座蒸發機與冷凝機、一座冰水儲存槽，透過管路不間斷地供應攝氏4.5度的冰水，給附近23棟飯店與商辦大樓作空調使用。
==新加坡都市重建局發言人 郭星敏==
裡面有一座冰庫
可以在廠區進行冷卻水儲能
所以區域供冷實際的運作
是在夜間製冰
因為夜間的電力需求比較低
所以夜間電費也比較便宜
因為集中供冷，設備效率提高，估計跟一般的中央空調系統相比，節省40%的能源，相當於每年減少10000輛汽車的碳排放。除了大型的區域供冷，一些小規模的供冷中心也開始運轉。節能從基礎建設做起，新加坡的經驗 值得台灣參考。
記者 陳添寶 張岱屏 新加坡報導
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