















夏季最耗電的電氣用品是冷氣。但是在有些國家，冷氣是集中供應，以新加坡為例，在最熱鬧的觀光區濱海灣，設有全世界最大的地下供冷中心，估計節能率可以達到40％。濱海灣是新加坡最知名的觀光景點，但很多人不知道的是，這裡真正最具有遠見的建設不是地表聳立的建築，而是深藏在地底25公尺、全世界最大的地下區域供冷中心。==新加坡都市重建局發言人 郭星敏==當我們看著濱海灣 我們想到為什麼不在這裡建造整個新區域的基礎設施因為我們希望這裡有新型態的公共設施來服務這個新的金融中心區而且當然我們也希望濱海灣區成為一個永續 和低碳足跡的區域金屬反光板隨風飄動，這是供冷中心在地面唯一的設施-冷卻塔。地底下巨大的廠房有六座蒸發機與冷凝機、一座冰水儲存槽，透過管路不間斷地供應攝氏4.5度的冰水，給附近23棟飯店與商辦大樓作空調使用。==新加坡都市重建局發言人 郭星敏==裡面有一座冰庫可以在廠區進行冷卻水儲能所以區域供冷實際的運作是在夜間製冰因為夜間的電力需求比較低所以夜間電費也比較便宜因為集中供冷，設備效率提高，估計跟一般的中央空調系統相比，節省40%的能源，相當於每年減少10000輛汽車的碳排放。除了大型的區域供冷，一些小規模的供冷中心也開始運轉。節能從基礎建設做起，新加坡的經驗 值得台灣參考。記者 陳添寶 張岱屏 新加坡報導