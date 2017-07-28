中科擬設太陽能發電 提供園區近1成電力公視 (2017-07-28 00:00)
為了扭轉高耗能產業的印象，中科管理局和綠能廠商簽訂合作意向書，投資太陽能發電設施，在友達光電廠房屋頂，將建置總容量21百萬瓦的太陽能電廠，台中和后里兩座配水廠，也要建置3.35百萬瓦的太陽能電廠，可提供中科園區近一成的用電量。
中科園區發展太陽能產業，要逐步提高供電自給率，扭轉高耗能產業的印象，而正在進行中的這項計劃，是全台最大的集中式屋頂型太陽能電廠，也是第一個在精密廠房上完成的大型電廠專案，希望能在今年達成21百萬瓦的總目標，建置完成後，估計每天發電量7萬6千多度，可供給7,652戶使用。
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