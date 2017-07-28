















不滿雲林縣政府回運底渣暫置在口湖鄉後厝村，引起污染疑慮，村民今天在放置場外拉白布條抗議，要求另尋地點放置！縣府為讓養殖戶安心，也召開說明會，強調目前暫置底渣，安全無虞。拉著白布條，口湖居民不滿雲林縣府、口湖鄉公所，回運2000多噸底渣，放置在口湖鄉後厝村，鄰近水源地的地方，恐有汙染疑慮，要求公所將底渣都載走。==雲林口湖居民==只希望叫他們運走 不然以後擔心子女是要叫他們怎麼過生活為了化解居民疑慮，縣府邀集環保署等單位，上午在口湖鄉公所召開說明會，強調六月中旬檢測重金屬的溶出，都符合標準。==雲林縣環保局長 林長造==國家標準就是說這東西對我們土壤有影響嗎要溶出試驗看溶得出來嗎我們回來 我們又再測一次都是合乎國家標準 我們才敢暫置==雲林縣口湖鄉長 林哲凌==我們只要垃圾委外焚化我們每鄉鎮都有責任義務一定要把底渣載回來因為口湖是有合法堆置空間我們沒理由拒絕縣府環保局掛保證，口湖鄉長說，沒理由拒絕縣府，但居民和民意代表，還是不買單。==雲林縣議員 蔡孟真==要求他們簽一個 無毒切結保證書因為很多案例 都是政府說沒問題但到時候出問題百姓要去找誰求償環保局強調，這些底渣只是暫置，未來將用在縣內公共工程，只是居民說，運走了舊的，又來新的，根本無限循環，而颱風季節到來，底渣就算有帆布覆蓋，但有揚塵及降雨後底渣滲水等問題，怎能讓人放心。記者 王威雄 雲林報導