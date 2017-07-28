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中央氣象局繼今（28）日14時30分，發布第9號颱風尼莎陸上颱風警報後，在晚上20時，尼莎颱風已從輕度颱風增長成中度颱風。氣象局表示，尼莎颱風中心可能在29日晚間登陸花東，目前陸上颱風警報範圍已經涵蓋宜蘭、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東地區，海上警報範圍包括巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面、台灣北部海面及台灣海峽，提醒民眾應作好防颱措施，並防強風豪雨。

據氣象局28日21時發布的資料，尼莎颱風位置在花蓮東南方約400km的海面上。暴風半徑為7級風暴風半徑 180公里，10級風暴風半徑 60公里。尼莎颱風近中心最大風速約為119km/h，相當於12級風。瞬間最大陣風為155km/h，相當於14級風。

氣象局表示，根據最新觀測資料，尼莎颱風已增強為中度颱風且暴風圈擴大，目前其中心在花蓮東南方海面向西北移動，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，對宜蘭、花蓮、台東及台中以南陸地構成威脅。

氣象局表示，目前陸上颱風警報範圍已經涵蓋宜蘭、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東地區，海上警報範圍包括巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面、台灣北部海面及台灣海峽。

氣象局指出，29日白天開始颱風就會接觸台灣陸地，由於颱風逆時針旋轉，花蓮的雨勢將有機會達到大豪雨等級。而隨著颱風逐漸移入台灣陸地，高屏地區也會逐漸感受颱風威力，至於北部地區也會有間歇性的降雨。

氣象局表示，中度颱風尼莎中心預計在29日晚間登陸，中心30日清晨出海，29日晚間到30日白天是中度颱風尼莎影響台灣最明顯的時段。氣象局也表示尼莎颱風北上之後還會再引進西南氣流，為中南部帶來強勁雨勢並持續到8月4日，因此民眾一定要做好防颱準備，並防範豪雨災情。