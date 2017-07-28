今年第九號颱風尼莎已發展為中度颱風，預估將對宜蘭、花蓮、台東及台中以南陸地構成威脅。花蓮縣政府28日晚間宣佈，明（29日）上午照常上班、上課，中午12時後，全縣停班停課。



因應颱風來襲，29日「桂黔訪花 民族樂舞晚會」順延至7月30日、「幸福三生花蓮扎根-生物多樣性」活動，則順延至8月5日於知卡宣綠森林親水公園辦理。另外，「紅面鴨FUN暑假」活動，也已暫停展演，活動恢復展演日期，將於花蓮觀光資訊網及紅面鴨活動官網公告。