尼莎颱風來襲 花蓮林管處所轄森林遊樂區休園教育廣播電台 (2017-07-28 21:51)
尼莎颱風即將來襲，林務局花蓮林區管理處宣佈，所轄池南、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態館，7月31日17時前休園，轄內各步道亦暫時封閉。休園及封閉期間請遊客勿再前往，花蓮林區管理處將依颱風狀況影響及確認遊樂區、步道安全無虞時另訂開放時間，相關旅遊諮詢，可於『林務局山林悠遊網』查詢。
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