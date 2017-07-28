尼莎颱風即將來襲，林務局花蓮林區管理處宣佈，所轄池南、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態館，7月31日17時前休園，轄內各步道亦暫時封閉。休園及封閉期間請遊客勿再前往，花蓮林區管理處將依颱風狀況影響及確認遊樂區、步道安全無虞時另訂開放時間，相關旅遊諮詢，可於『林務局山林悠遊網』查詢。