歐盟最高法院的歐洲法院(European Court of Justice, ECJ)發言人表示，歐洲法院今天(28日)告知波蘭，立即停止大規模砍伐比亞沃維耶扎(Bialowieza)原始林的行動。

發言人表示，砍伐原始林不但違反自然保育法，也威脅到聯合國教育科學文化組織(UNESCO)的世界遺產。

比亞沃維耶扎原始林橫跨波蘭和白俄羅斯兩國邊境，占地1,418.85平方公里，是歐洲現存唯一的原始林。

波蘭政府去年5月批准這項規模龐大的砍伐計畫，因此引發環保人士、科學家與歐洲聯盟的關切。

歐盟執行委員會日前請求歐洲法院，儘快防止被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄的原始林遭到砍伐之後，歐洲法院今天下午作出決定，以搶救這片原始林。

教科文組織也在這個月6日，強烈敦促波蘭，停止砍伐年代久遠的比亞沃維耶扎森林中，樹齡較老的區塊。